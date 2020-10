Zakarin ficha por el Gazprom-RusVelo por dos años

Ilnur Zakarin. EFE/EPA/TIM DE WAELE /Archivo

Madrid, 16 oct (EFE).- El ruso Ilnur Zakarin ((Náberezhnye Chelny, Tartaristán, 31 años), tercero en la Vuelta 2017, correrá en el Gazprom-RusVelo las dos próximas temporadas, según informa la escuadra rusa.

Zakarin, actualmente en el CCC, ha logrado victorias de etapa en el Tour de Francia y el Giro de Italia y el podio citado en la Vuelta. Ahora regresa a la formación en la que militó en 2013 y 2014.

"Tenía una oferta para quedarme en el World Tour, sin embargo, cuando Renat Khamidulin me contactó y se ofreció para fichar por el Gazprom-RusVelo cambié de opinión. Es una sensación emocionante volver al equipo que jugó un papel vital en mi carrera ciclista y donde me sentiría como en casa, porque conozco a casi todos los compañeros en persona".

Zakarin cambia de aires con el objetivo de correr las grandes pruebas por etapas y obtener victorias.

"Mi objetivo no es solo compartir mi experiencia, sino lograr nuevas victorias con el equipo. Ya hemos hablado con la dirección del equipo sobre el calendario de carreras de 2021. Las carreras por etapas en la primera parte de la temporada serán mi enfoque principal y haré todo lo posible para estar en mi mejor forma en primavera ".