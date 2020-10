Tenis.-Wimbledon tiene la "prioridad" de celebrar su edición de 2021 y no descarta hacerlo a puerta cerrada

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



Los organizadores del torneo de Wimbledon no descartan celebran su edición del año que viene a puerta cerrada, después de no poder desarrollar la de 2020 por culpa del coronavirus y siendo el único de los cuatro 'Grand Slam' que no se disputó.



"Estamos activamente comprometidos en la planificación del campeonato del próximo y estamos considerando múltiples escenarios operativos en este momento, dado que todavía quedan muchos meses. Estos escenarios se dividen en un torneo con su capacidad total, con una capacidad reducida y a puerta cerrada, todos los cuales dependen del estado de las pautas gubernamentales y de salud pública", señaló en un comunicado el All England Lawn Tennis and Croquet Club.



Este dejó claro que su "principal prioridad seguirá siendo la salud y la seguridad" de todas las partes implicadas, "en particular", la de los aficionados, personal y jugadores. "Estamos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades gubernamentales y de salud pública pertinentes, junto con el resto de la industria del deporte, para comprender los diversos desafíos y oportunidades que presenta la actual pandemia de coronavirus", añadió.



"Organizar Wimbledon en 2021 es nuestra prioridad número uno y participamos activamente en la planificación de escenarios para cumplir con esa prioridad", apuntó Sally Bolton, directora ejecutiva del AELTC, que dio las gracias a las autoridades gubernamentales "por sus continuos consejos que seguirán siendo inestimables a medida que se acerque la edición de 2021".