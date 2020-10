Tana Rivera, llena de felicidad en la celebración de sus 21 años

16/10/2020 TANA RIVERA EN SU 21 CUMPLEAÑOS EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 16 (CHANCE)



Tana Rivera ha celebrado este viernes sus fiesta de cumpleaños y lo ha hecho rodeada de sus amigas y de su madre, Eugenia Martínez de Irujo, que no se ha separado de su hija en ningún momento. Ambas siempre han demostrado tener una complicidad especial y lo cierto es que con el paso de los años, esa unión es mucho más palpable. Hoy, la hija de la Duquesa de Alba llegaba al restaurante donde se ha realizado la celebración con una sonrisa de oreja a oreja y confesando que se le caía la baba con su hija.



En este evento tan especial, pero no multitudinario como quizás lo hubiese hecho en otra circunstancia, Tana ha recibido la visita de su tío Fernando Martínez de Irujo, quien salía del cumpleaños muy orgulloso de su sobrina: "La sobrina va creciendo". Tampoco ha dudado en confesarnos lo que le ha regalado: "una maleta de ruedas" para que haga los viajes que quiera.



Aunque hemos visto a Tana Rivera al lado de su madre, tiene muy presente la figura de su padre, que no ha podido venir a Madrid a celebrar el cumpleaños de su hija, pero con el que tiene una buenísima relación: "Rodeada de mamá y de papá, que está en Sevilla, pero me ha felicitado". Tanto es así que la hija de Fran Rivera ha asegurado que cuando baje a Sevilla lo celebrará allí con ellos: "Sí, seguro que la hay, en cuanto vuelva les voy a ver".