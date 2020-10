Tailandia.- El primer ministro de Tailandia se aferra al cargo frente a las protestas

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Tailandia, Prayuth Chan Ocha, ha asegurado este viernes que no tiene ni la más mínima intención de dimitir a pesar de las grandes protestas de esta semana en la capital, Bangkok, que desembocaron el jueves en una intervención policial para dispersar a los asistentes.



"No me voy", ha asegurado Prayuth, rodeado de muchos de sus ministros en una comparecencia en la que ha amenazado con endurecer el estado de emergencia declarado esta semana en la capital con un toque de queda adicional si persisten las manifestaciones, que ha descrito como una amenaza para la propagación del coronavirus en el país, según informa el 'Bangkok Post'.



En este sentido, en torno a un centenar de personas se han concentrado este viernes en la intersección de Prathumwan, en la capital, a los gritos de "¡Dimite, dimite!" para reiterar su llamamiento a la salida de Prayuth, y exigir una nueva Constitución y una mayor democratización de Tailandia.



El Gobierno tailandés ha defendido que la intervención policial estuvo justificada por la ley de emergencia que restringe las reuniones públicas de más de cinco personas y el acceso a zonas como las elegidas por los manifestantes para expresar sus críticas al Gobierno.



"No se pueden organizar concentraciones. La policía emprenderá acciones legales. Los infractores deben ser procesados", ha avisado este viernes el portavoz de la Policía de Bangkok, el general Yingyot Thepjamnong, tras confirmar siete detenidos en la concentración del jueves.



Según la organización Abogados Tailandeses por los Derechos Humanos, 51 personas han sido arrestadas durante las manifestaciones de esta semana, un fenómeno recurrente desde su comienzo a finales del año pasado bajo la dirección de un movimiento juvenil universitario, que exige una nueva era de regeneración política en el país.



Prayuth Chan Ocha llegó al poder mediante un golpe de Estado en 2014 y lideró la junta militar durante cinco años, refrendando posteriormente su cargo en las elecciones parlamentarias de 2019. Sin embargo, la actual Constitución fue introducida precisamente por la junta militar, así como la ley electoral, lo que ha favorecido la vuelta al poder del general retirado.