Springer y Correa establecen nuevas marcas de equipo y de las Mayores

George Springer. EFE/EPA/LARRY W. SMITH/Archivo

San Diego (EE.UU.), 15 oct (EFE).- El jardinero central George Springer pegó cuadrangular que le permitió abrir el camino del triunfo (4-3) logrado este jueves por los Astros de Houston en el quinto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana y además ser el líder de todos los tiempos del equipo.

Springer, que en el primer lanzamiento del partido contra el abridor John Curtiss mandó la pelota por encima de la barda del jardín izquierdo del Petco Park, de San Diego, puso el 1-0 en la pizarra y también llegó a los 19 cuadrangulares en partidos de postemporada, la mejor marca de los Astros.

Superó al segunda base venezolano José Altuve, que ahora tiene 18, mientras que el campocorto puertorriqueño Carlos Correa también botó la pelota fuera del parque baja de la novena entrada y ocupa el tercer lugar con 17 vuelacercas en los playoffs.

Además Springer y Correa establecieron una nueva marca en la historia de los playoffs de las Grandes Ligas al conseguir sendos cuadrangulares con el primer lanzamiento y el último de un partido de playoffs.

Nunca antes, en la historia de los playoffs de las Grandes Ligas, se había dado en lo que ya se ha comenzado a llamar los jonrones sandwich.

Por segundo día consecutivo y frente al mismo primer pitcheo que vieron los bateadores de Houston -apenas la décima ocasión en que ha ocurrido eso en postemporada y la primera para la franquicia de los Astros-, Springer se voló la barda ante los Rays con un batazo poderoso que mandó la pelota por el jardín izquierdo.

Springer en lo que va de los playoffs ya tiene cuatro jonrones en su haber.

Entre los jugadores activos, sólo el toletero dominicano Albert Pujols (Angelinos) iguala a Springer en cuadrangulares conseguidos como profesional en la competición de playoffs/Serie Mundial.

Ambos comparten el cuarto lugar de todos los tiempos, a uno de Derek Jeter, a tres del boricua Bernabé "Bernie" Williams y 10 del líder, el dominicano Manny Ramírez.

Mientras que Correa, que dejó en el terreno a los Rays en el cierre del noveno episodio con otro cuadrangular ganador, dijo que el equipo no estaba todavía preparado para regresar a Houston.

"No queremos irnos a casa", declaró Correa después del partido y destacó que "es el lema que ahora ha asumido todo el equipo".

Los Astros con el triunfo ponen la serie en 3-2, favorable a los Rays, y forzaron el Sexto Partido que se jugará mañana, viernes, en el mismo escenario de la sede burbuja del Petco Park, de San Diego.

Los Astros son apenas el cuarto equipo en la historia de las series al mejor de siete en obligar un sexto juego luego de perder los primeros tres, después de los Bravos de 1998 ante los Padres, los Mets de 1999 contra los Bravos y los Medias Rojas del 2004 contra los Yanquis de Nueva York.

Tanto Atlanta como Nueva York perdieron sus series en seis encuentros, mientras que Boston es hasta ahora el único conjunto en los anales de Grandes Ligas con cuatro triunfos al hilo tras caer en los primeros tres encuentros.

Correa descifró los lanzamientos del cerrador estelar de los Rays, Nick Anderson, que sufrió los efectos del bateo explosivo de los Astros que siguen reivindicando su condición de equipo que tiene una buena ofensiva y que no necesita el robo de señales para conseguir triunfos importantes.

El toletero boricua está empatado en el noveno puesto de todos los tiempos de cuadrangulares logrados en la postemporada con los dominicanos Nelson Cruz y David Ortiz, además del Salón de la Fama Jim Thome, todos ellos con 17 vuelacercas.