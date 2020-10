Sergio González reconoce que necesitan la victoria "como el comer"

El técnico del Valladolid, Sergio González. EFE / R. García/Archivo

Valladolid, 16 oct (EFE).- El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, ha reconocido este viernes, en rueda de prensa telemática, que su equipo "necesita la victoria como el comer", porque solo han podido sumar dos puntos de quince en juego, y quieren "quitarse esa espinita".

En este sentido, ha asegurado que ve a la plantilla "responsable del momento" -el Real Valladolid ocupa la última plaza de clasificación- y, puesto que el fútbol les ha "castigado", ya que el juego desplegado debía haberse traducido en más puntos, los jugadores quieren "reinvidicarse y rebelarse".

Ha indicado que esta semana de entrenamientos ha sido "muy buena", con todos "muy metidos", lo que da "confianza" de cara a afrontar el partido de este domingo ante el Huesca, que sabe que "no va a ser nada fácil", puesto que el rival "ha empezado bien y se halla en una buena dinámica".

En su opinión, "el Huesca hace bien las cosas, con una salida de balón nítida, gran juego desde atrás, laterales muy profundos, buenos futbolistas, pivotes equilibrados y un gran entrenador", lo que les ha permitido iniciar "con inercia y confianza" la liga, pero confía en que encuentren enfrente "a un gran Valladolid".

Durante estos días de parón liguero, en el que se disputó un amistoso ante el Athletic, se ha visto todo lo que ha pasado, se ha analizado este encuentro, y se ha hecho "una limpieza", para "resetear todas las teclas" y recuperar su "esencia" y esa solidez del bloque defensivo.

"También hemos insistido en crecer con el balón y los jugadores están con ganas de ejecutar todo lo trabajado", ha detallado, al tiempo que ha avanzado que "no habrá un cambio drástico" en la alineación para este nuevo compromiso "porque aunque no haya habido resultados, se logran buenas fases de juego".

Tanto Orellana como "Jota" entrenarán ya mañana con el grupo, por lo que probablemente irán convocados, mientras que Rubén Alcaraz ya está apto para jugar "quizá no 90 minutos, pero sí 60 o 70", según ha avanzado, al igual que Joaquín, que "está recuperado, pero sería prematuro que saliera de inicio".

El hecho de que Javi Sánchez se haya lesionado, supone que tendrá que volver a variar la pareja de defensas centrales, lo cual le "preocupa", porque "en cinco jornadas han jugado cuatro parejas diferentes de centrales, y con esta inestabilidad es muy difícil lograr la sinergia adecuada".

El que cuenta con muchas papeletas para volver a ser titular es Masip, quien regresa a la convocatoria tras superar su cuarentena por covid ya que, tal y como ha apuntado Sergio González "cuando se pierde el sitio por lesión o ausencia, lo lógico es que lo recupere, y lo pierda cuando no esté acertado".

También Janko y Roque Mesa, dos de los últimos en incorporarse al equipo tras el cierre del mercado de fichajes, "están prácticamente ya al cien por cien y tienen buenas sensaciones", con lo que entrarían por primera vez en una convocatoria con el Real Valladolid.

Todos se han conjurado para "ganar de la manera que sea", porque "se ha generado fútbol para haber conseguido la victoria" y creen que la van a "conseguir" ante el Huesca, uno de los rivales directos en la lucha por la permanencia.