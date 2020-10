Salud.-Descubren subtipos con diferente agresividad del cáncer de páncreas

27/02/2020 Células tumorales de adenocarcinoma de páncreas que muestran signos de daño en el ADN del núcleo (puntos blancos) y de micronúcleos (en verde), después de un tratamiento con taxol seguido de inhibidores de CDK4/6 SALUD CNIO



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



Científicos del Centro Alemán de Investigación del Cáncer (DKFZ) y el Instituto de Tecnología de Células Madre y Medicina Experimental de Heidelberg (HI-STEM) han logrado por primera vez definir dos subtipos moleculares de carcinoma de páncreas de diferente agresividad, lo que proporciona nuevos conocimientos sobre el origen de los tumores, según publican en la revista 'Cancer Discovery'.



En el grupo más agresivo de tumores, un fenómeno conocido como "mimetismo viral" conduce a una reacción inflamatoria que promueve el cáncer. Posiblemente, esta podría ser la base para el desarrollo de una terapia dirigida y orientada a subtipos.



El carcinoma de páncreas es particularmente traicionero ya que la enfermedad generalmente progresa sin síntomas durante un largo período de tiempo y solo se diagnostica en etapas avanzadas, cuando es difícil de tratar. Por tanto, la tasa de mortalidad por esta enfermedad tumoral es particularmente alta.



A diferencia de muchos otros cánceres, los científicos aún no han logrado identificar objetivos eficientes para una terapia personalizada dirigida. La mayoría de los pacientes con una enfermedad tumoral avanzada reciben un tratamiento similar, que generalmente consiste en una quimioterapia combinada.



Aproximadamente el 95 por ciento de todos los casos de cáncer de páncreas son los llamados adenocarcinomas. "En el pasado, ha habido intentos de resolver las diferencias genéticas, pero resultó que todos los adenocarcinomas del páncreas tienen una colección similar de mutaciones", explica Andreas Trumpp, investigador de células madre en DKFZ y HI-STEM.



El equipo de Trumpp ahora ha elegido un enfoque diferente en colaboración con el Departamento de Cirugía del Hospital Universitario de Heidelberg. A partir de muestras de tejido de los pacientes, primero aislaron células cancerosas puras de la mezcla de células complejas de los tumores, que contiene grandes cantidades de tejido conectivo, vasos y células inmunitarias. Luego, los investigadores buscaron en el genoma de las células tumorales purificadas diferencias en el patrón de metilación.



"Basándonos en los patrones de metilación de los genomas tumorales, pudimos definir dos subtipos de adenocarcinomas completamente diferentes, que difieren en el curso de la carcinogénesis y en su agresividad", dice Elisa Espinet, primera autora de la publicación actual.



Uno de los dos subtipos es mucho más agresivo y en realidad se desarrolla directamente a partir de las células ductales que recubren el sistema ductal del páncreas, mientras que los tumores menos agresivos se desarrollan a partir de células glandulares. "Hemos descubierto así una firma molecular que nos permite distinguir entre dos subtipos de carcinoma de páncreas que también son clínicamente diferentes", explica Espinet.



Es más, tras un análisis más detallado de los patrones de metilación, los investigadores de Heidelberg descubrieron que regiones muy específicas del genoma portan menos grupos metilo en el subtipo más agresivo. Estas regiones del genoma contenían secuencias de los llamados retrovirus endógenos, remanentes de virus que han permanecido en el genoma humano durante la evolución.



Debido a la metilación de su ADN, normalmente están silenciados y no juegan un papel importante en individuos sanos. En este subtipo, sin embargo, vuelven a activarse cuando los grupos metilo se eliminan y forman cadenas de ARN de doble hebra.



Este tipo de molécula de ARN normalmente no se encuentra en el cuerpo y, por lo tanto, es una señal de advertencia para el sistema inmunológico de que los virus han entrado en la célula. Como resultado, el sistema de interferón se activa e intenta combatir los virus invasores. Como resultado, también se liberan mensajeros inflamatorios en las proximidades del tumor.



"Fingir una infección viral en células tumorales modificadas genéticamente se llama 'mimetismo viral'", dice Espinet. En el tumor, el mimetismo viral promueve ciertas reacciones inflamatorias que impulsan aún más el crecimiento del cáncer y, además, probablemente estimulan la metástasis, es decir, la formación de la temidos tumores hijas.



Los investigadores de DKFZ encontraron mimetismo viral solo en el subtipo ductal y en trazas también en células ductales sanas, pero no en las células glandulares sanas del páncreas o en las células de cáncer de páncreas del subtipo menos agresivo. Esto explica por qué los tumores pancreáticos que se desarrollan directamente a partir de las células de los conductos pancreáticos, que representan alrededor de un tercio de los tumores estudiados, son particularmente agresivos.



Al mismo tiempo, el resultado abre nuevas perspectivas para una terapia más dirigida y personalizada del cáncer de páncreas. "Al bloquear las vías de señalización del interferón en varios sitios, pudimos ralentizar significativamente el crecimiento del cáncer en ratones a los que se habían transferido células de cáncer de páncreas humano. Sin embargo, la regulación de estas señales es muy compleja. Ahora estamos buscando formas de no solo ralentiza las células tumorales, sino que las elimina", dice Trumpp para explicar el progreso de la investigación preclínica.