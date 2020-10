Rey Felipe.- VÍDEO: El Rey pide "gran esfuerzo nacional de entendimiento y concordia" y "máxima rectitud" a todas las instituciones

16/10/2020 PRINCESA LEONOR Y EL REY FELIPE VI EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD JORGE PETEIRO / EUROPA PRESS



Subraya que la "entereza" del pueblo español no puede ser "un ejercicio estéril" y exige a todos trabajar por el interés general



OVIEDO, 16 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El Rey Felipe VI ha hecho este viernes un llamamiento a hacer un "un esfuerzo colectivo, un gran esfuerzo nacional, de entendimiento y de concordia" para superar la crisis que ha causado la pandemia y, al mismo tiempo, ha advertido que la situación exige que todas las instituciones actúen "con la máxima integridad y rectitud, para que el interés nacional prevalezca".



En su discurso en una ceremonia de los premios Princesa de Asturias marcada por la pandemia, ha remarcado que, ahora que "tantas personas se han enfrentado y se siguen enfrentando a situaciones tan graves y complejas" y "muchos ciudadanos sienten una gran incertidumbre y preocupación por su situación económica", es necesario poner todo el talento, la energía, la "capacidad del Estado" y una decidida voluntad de superación.



Pero además, ha subrayado que, durante esta crisis, "la inmensa mayoría del pueblo español está dando pruebas inequívocas de resistencia y entereza" y que esta actitud no puede ser "un esfuerzo estéril ni caer en el olvido" sino que "exige" a todas las instituciones estar, más que nunca, al servicio de los ciudadanos.



"Requiere conducirnos con sentido del deber, con la mayor responsabilidad, y con la máxima integridad y rectitud, para que el interés nacional prevalezca y los intereses generales de los españoles sean nuestro norte y guía", ha afirmado, en primera persona añadiendo que así es como la sociedad y las instituciones "se justifican y se comprometen con el mejor porvenir" de la nación.



En el 40 aniversario de la Fundación Princesa de Asturias, ha recalcado que ésta ha crecido gracias a la "permanente savia" que ha recibido, igual que la sociedad española, de la Constitución: "un compromiso histórico que garantiza día a día nuestra convivencia democrática, la dignidad del ser humano, y sus derechos y deberes como ciudadano en libertad".



Así, ha llamado a seguir avanzando por la historia "por los caminos de encuentro con la razón, el respeto y la palabra que definen la esencia y el compromiso de la Fundación con laEspaña democrática". "Y que juntos celebremos el valor de la vida", ha remachado, tras una ceremonia en la que se ha premiado, en la categoría de Concordia, a los sanitarios que combaten al coronavirus.



"Decenas de miles de personas, en realidad, mujeres y hombres queestán pagando un alto precio por su entrega y su coraje", ha dicho de ellos el jefe del Estado, reconociendo además que "trabajan enmuchas ocasiones con medios insuficientes". Su actitud "heroica y valiente", ha dicho, infunde esperanza.



El Rey, emocionado, ha aprovechado para recordar a "los miles de personas que han perdido la vida" y especialmente a los profesionales de la sanidad y sus allegados. "Representan lo mejor de nuestra sociedad; el corazón de un país que en los peores momentos debe mantenerse unido y ser capaz de enfrentarse a los más graves problemas con responsabilidad, sentido del deber y civismo", ha señalado.



De hecho, ha señalado que la propia ceremonia, celebrada en el Hotel Reconquista y no en el Teatro Campoamor como es habitual, demuestra que en los últimos meses "nada ha sido fácil" y de que toda la humanidad sigue sometida a "una presión y una tensión muy duras".



"Quizá es este un momento en el que, de forma más necesaria, precisamos valor y esperanza", ha afirmado. Es más, ha afirmado que de la "colaboración mutua depende, más que nunca", el futuro del país, de Europa y del mundo entero.



LA CRISIS HA REVELADO DEBILIDADES Y FORTALEZAS



Así, ha aseverado que "esta crisis sanitaria ha puesto a prueba las capacidades de los Estados, ha mostrado sus debilidades ycarencias como también sus fortalezas e igualmente la trascendencia de los altos valores que deben regir la vida democrática". También la importancia que tienen para todos el mundo la solidaridad y el afecto.



"Frente a tanta pérdida, tanta incertidumbre y tanto pesar, han renacido en nosotros también otros sentimientos y actitudes positivas que quizá en demasiadas ocasiones parecían adormecidos", ha señalado el jefe del Estado.



El Premio de Cooperación Internacional reconoce a la Alianza por las Vacunas GAVI, que trabaja por hacerlas accesibles a todo el mundo. Su esfuerzo, ha dicho el Rey, es un ejemplo de que "sumando esfuerzos, voluntades y medios, es posible trabajar por un mundo más justo".



El Rey ha dedicado palabras a todos los premiados, destacando la tristeza por el reciente fallecimiento de Ennio Morricone, que comparte el Premio de las Artes con John Williams. De la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y el Hay Festival of Literature & Arts, Premio de Comunicación y Humanidades, ha destacado su papel en el intercambio cultural.



El galardón de Ciencias sociales ha sido para el economista Dani Rodrik, ha remarcado que sus ideas cobran más relevancia en la situación actual, dada su "búsqueda de soluciones y la construcción de una sociedad más equitativa".



De Carlos Sainz, premio de los Deportes, ha destacado su "excepcional carrera deportiva" y de la escritora Anne Carson, Premio de las Letras, su "obra que se abre al mundo para tratar de explicarlo desde el sentimiento, la emoción y la pasión".



El Premio de Investigación Científica y Técnica ha sido concedido a Yves Meyer, Ingrid Daubechies, Terence Tao y Emmanuel Candès, cuatro profesores e investigadores que han contribuido de manera trascendental al desarrollo de las teorías y técnicas matemáticas para el procesamiento de datos.



Don Felipe también ha tenido palabras de recuerdo para el fallecido Plácido Arango, "gran persona y gran amigo" que fue presidente de la Fundación: "Nos estaría dando un gran ejemplo de ánimo a todos para seguir adelante", ha apuntado. También para dos premiados en la edición de 2014, el dibujante 'Quino', Premio de Comunicación, y el hispanista franco-español Joseph Pérez, Premio de Ciencias Sociales.



IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN



URL DE DESCARGA:



https://www.europapress.tv/sociedad/519668/1/rey-pide-gran-esfuerzo-nacional-entendimiento-concordia



TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06