Que lo que pasó ante el Sevilla parezca un accidente

Getafe (Madrid)/Barcelona, 16 oct (EFE).- Tras un arranque prometedor en sus dos primeros partidos de LaLiga Santander, el primer tropiezo de la temporada, ante el Sevilla (1-1) en el Camp Nou, ha traído las primeras dudas al nuevo Barcelona de Ronald Koeman, que en su visita al Getafe intentará convertir en accidente su discreto partido ante el conjunto hispalense.

Lo hará después de recuperar a sus internacionales solo 48 horas antes de la cita, por lo que Koeman no ha podido preparar a conciencia el duelo contra el equipo madrileño, que suma seis puntos de seis posibles en casa esta temporada.

Para este encuentro, el portero Marc-André ter Stegen y los defensas Samuel Umtiti y Jordi Alba son baja por lesión, mientras que el defensa Junior Firpo y el centrocampista Miralem Pjanic son duda.

Con Alba fuera de juego, si Junior finalmente no se recupera a tiempo, Koeman tendrá que echar mano de Sergiño Dest para que, a pierna cambiada, juegue en el lateral izquierdo, por lo que Sergi Roberto volvería a ser el lateral diestro.

En defensa, tras cumplir su partido de sanción ante el Sevilla, el francés Clement Lenglet recuperará su puesto en el eje de la zaga junto a Gerard Piqué en detrimento del joven central uruguayo Ronald Araujo.

Y el resto del once podría ser el habitual, con Sergio Busquets y Frenkie de Jong en el doble pivote, tres medias puntas por delante (Leo Messi, Philippe Coutinho y Ansu Fati) y el francés Antoine Griezmann como jugador más adelantado.

El de Getafe abrirá dos intensas semanas para los azulgranas, en las que se medirán también al Ferencvaros, el Real Madrid y la Juventus.

Precisamente, el equipo de José Bordalás no tendrá dos semanas tan intensas pero deberá hacer frente al cansancio de varios de sus jugadores internacionales que han tenido que afrontar compromisos con sus selecciones.

Después de perder 3-0 ante la Real Sociedad su primer partido esta temporada y de abandonar el liderato del que disfrutó la pasada jornada, el Getafe regresa con toda su plantilla disponible pero con hombres cansados por sus viajes internacionales como los uruguayos Mauro Arambarri y Damián Suárez.

Además, otro de los internacionales del Getafe, Marc Cucurella, regresó de los partidos con España sub-21 con un golpe en un pie. Sin embargo, Bordalás informó de que ninguno de los tres tendrá problemas para enfrentarse al Barcelona y saldrá con su once de gala para intentar lograr su primera victoria frente al cuadro que ahora dirige Koeman.

Y es que, Bordalás, desde que llegó al Getafe, nunca ha ganado a ninguno de los grandes de LaLiga. Nunca ha podido con el Real Madrid, el Atlético o el Barcelona. Es una barrera que aún no ha roto y este sábado espera superarla con una victoria que dé prestigio a su brillante carrera en el conjunto azulón.

Presumiblemente, no hará cambios en el once que fue derrotado en San Sebastián salvo la inclusión de Jaime Mata en la delantera y la salida de Ángel Rodríguez. Los últimos fichajes, el malí Abdoulay Diaby y Víctor Mollejo, esperarán su oportunidad en el banquillo.

-- Alineaciones probables:

Getafe: Soria; Damián, Djené, Etxeita, Olivera; Nyom, Arambarri, Maksimovic, Cucurella; "Cucho" Hernández y Jaime Mata.

Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Dest; Busquets, De Jong; Messi, Coutinho, Ansu Fati y Griezmann.

Árbitro: César Soto Grado (Comité de La Rioja).

Estadio: Coliseum Alfonso Pérez.

Hora: 21:00

- Posiciones: Getafe (7º, 7 puntos); Barcelona (5º, 7 puntos).

- El dato: Tras Cristiano Ronaldo, el hombre que más goles ha marcado al Getafe en la historia de LaLiga ha sido Lionel Messi. En total, ha celebrado 13 tantos, lejos de los 23 del jugador portugués. Este sábado, Messi intentará ampliar sus números.

- La clave: La losa que pesa sobre los jugadores del Getafe, que desde que llegó Bordalás al cargo no han podido ganar nunca a uno de los tres grandes de LaLiga.

- El entorno: El Getafe cambiará su nombre y su escudo de manera excepcional para mandar "un mensaje positivo al mundo" y que sus aficionados no pierdan la fe. Por eso, pasará de llamarse Getafe CF a denominarse Fe CF.

- La frase:

. Bordalás (Getafe): "El Barcelona de Koeman es más vertical y dinámico".