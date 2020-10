Qingdao frena el rebrote y China suma 24 nuevos casos, todos "importados"

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó de que el país asiático diagnosticó 24 nuevos positivos del coronavirus SARS-CoV-2 a viajeros procedentes del extranjero. EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI

Pekín, 16 oct (EFE).- La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que el país asiático diagnosticó 24 nuevos positivos del coronavirus SARS-CoV-2 a viajeros procedentes del extranjero este jueves, mientras que el rebrote de la ciudad oriental de Qingdao no aportó un solo contagio local.

Se trata del primer día desde el pasado domingo -cuando se detectó un rebrote en el Hospital de Dolencias Pectorales de Qingdao- que ese nuevo foco, el primero en China desde julio, no aporta nuevas infecciones.

Por el momento, el Qingdao hay 13 casos confirmados y un asintomático, procedente del Reino Unido, según las autoridades sanitarias municipales.

En cuanto a los 24 "importados" anunciados hoy por las autoridades sanitarias del país, estos se detectaron en Shanghái (este, 11), y en las provincias de Mongolia Interior (norte, 5), Tianjin (noreste, 2), Jiangsu (este, 2), Cantón (sureste, 2), Fujián (sureste, 1) y Chongqing (centro, 1).

En cuanto a los infectados asintomáticos, China sumó 10 nuevos positivos en este último informe, lo que sitúa el total de personas en esas circunstancias bajo observación en 376 (todos menos uno, procedentes de fuera de las fronteras chinas).

Asimismo, las autoridades sanitarias detallaron que, hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT del jueves), se dio de alta a 11 pacientes tras superar con éxito la enfermedad.

Así, el número total de infectados activos en la China continental se situó en 253, cuatro de ellos, en estado grave.

La Comisión Nacional de Sanidad no anunció nuevos fallecimientos por la COVID-19, por lo que la cifra se mantuvo en 4.634, entre los 85.646 infectados diagnosticados oficialmente en China desde el inicio de la pandemia y de los que 80.759 han logrado sanar.

Hasta la fecha se ha realizado seguimiento médico a 843.820 contactos cercanos con infectados, de los cuales 8.179 continúan en observación.