Princesa Leonor: "Si hay algo que mi hermana Sofía y yo hemos aprendido es el sentido de la responsabilidad"

16/10/2020



MADRID, 16 (CHANCE)



Día histórico para hoy en la Casa Real, la Princesa Leonor ha pronunciado su segundo discurso en los Premios Princesa de Asturias y lo ha hecho de una manera natural y preparada. Lo cierto es que la lupa estaba encima de la hija de los Reyes, no solamente por las palabras que esta pronunciara, sino también por la puesta en escena, ya que a pesar de su edad, los nervios le han pasado factura en algunas ocasiones.



"Ha pasado un año desde que participé por primera vez es esta ceremonia y no voy a olvidar ese 18 de octubre de 2019. Por su significado y por todo el cariño que recibí. Estoy muy agradecida por ello. También hoy es emocionante para mí estar aquí de nuevo. Es el 40 aniversario de la Fundación y mi compromiso con ella, con los premiados y con Asturias crece firme y sólido" comenzaba diciendo la Princesa Leonor con seriedad en el rostro y sentido de la responsabilidad.



Como no podía ser de otra manera, la Princesa Leonor ha hecho referencia a la pandemia que estamos viviendo en todo el mundo y que está afectando con fuerza a España: "La pandemia que vivimos en España y en el resto del mundo ha alterado nuestra vida en muchos sentidos. Mi recuerdo más respetuoso es siempre para las personas que han fallecido a causa de la COVID-19 y para sus familias. Y también para quienes padecen ahora mismo la enfermedad. Tengo casi quince años. Sigo muy de cerca, como muchos niños y jóvenes de mi edad, lo que sucede en nuestro país. Y después de haber estado meses sin ir al colegio, la vuelta a clase nos demostró que tenemos que adaptarnos a estas nuevas circunstancias, siempre con la esperanza de que todo mejore".



La Princesa Leonor ha hecho referencia también a sus padres y a su hermana con un emotivo discurso que, seguro, ha emocionado a los monarcas: "Pero si hay algo que mi hermana Sofía y yo hemos aprendido es el sentido de la responsabilidad. Nuestros padres nos lo han enseñado siempre. Y creo que los jóvenes de mi generación también son conscientes de ello. Un sentido de la responsabilidad que pasa por no olvidarnos nunca de las personas que nos rodean, que nos quieren y a quienes queremos. Y también hemos comprobado la importancia de la solidaridad gracias a personas que, como las premiadas, son un ejemplo de cómo enfrentarse a las dificultades. Con vuestro extraordinario trabajo y talento, nos marcáis el camino".



La hija de los Reyes ha finalizado este emotivo discurso dando las gracias a todos y apelando a la responsabilidad de todos para salir de esta situación tan dramática: "Cuando en momentos como estos intentamos ser responsables y solidarios, nos aseguramos un futuro mejor. Por eso nuestros premios nos transmiten esperanza, porque son un reconocimiento para quienes, con su dedicación, trabajan sin descanso para lograr, entre todos, el progreso y el bienestar de toda la sociedad. Muchas gracias".