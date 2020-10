Periodistas mexicanos reclaman seguridad ante amenazas del crimen organizado

Un periodista mexicano sostiene un cartel en una protesta para exigir seguridad ante amenazas de crimen organizado, hoy en Acapulco (México). EFE/David Guzmán

Acapulco (México), 16 oct (EFE).- Periodistas del estado mexicano de Guerrero marcharon este viernes en el sureño balneario de Acapulco para reclamar protección y garantías para colegas amenazados por el crimen organizado.

"Estamos en solidaridad con nuestros compañeros de Iguala que han sufrido amenazas de muerte por parte del crimen organizado, dijo el líder local del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, Ernesto Caballero Zamora.

"No están solos, no vamos a permitir que esas amenazas se concreten", aseguró Caballero sobre las amenazas que el crimen organizado hizo a reporteros de la vecina ciudad de Iguala por cubrir una protesta de familiares de personas detenidas.

Los periodistas le mandaron al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y a otras autoridades una carta en la que denunciaron las advertencias y pidieron protección personal y para sus familias.

"En el contexto de la guerra que mantienen grupos del crimen organizado, hemos sido amenazados por medio de llamadas y mensajes a través de la aplicación WhatsApp, por acudir a coberturas y publicar distintos hechos de violencia, así como denuncias de abusos de autoridad por parte de corporaciones policiacas", señalaron.

El Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas y el Gobierno del estado de Guerrero establecieron protocolos de atención para sus quejas, que los comunicadores consideraron insuficientes.

"No se trata de protocolos, se trata de acciones inmediatas para el rescate de nuestros compañeros periodistas", puntualizó Caballero Zamora.

Guerrero es el segundo estado con mas periodistas asesinados en México, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

"Del 2000 a la fecha tenemos asesinados alrededor de 25 periodistas", dijo el presidente del Club de Periodistas de Guerrero, Miguel Ángel Mata.

El pasado 2 de agosto, el director del portal digital Noticias PM de Iguala, Pablo Morrugares, fue asesinado pese a que contaba con medidas cautelares de Protección de Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas, un hecho que los periodistas relacionan con las amenazas más recientes del crimen organizado.

"Lo grave del asunto está en que nos advirtieron que en las próximas semanas un integrante de nuestro gremio sería asesinado como Pablo Morrugares, compañero periodista", indicaron en la carta enviada al presidente.

Aseguran que, además de no poder trabajar, temen por su vida, "porque las amenazas las están cumpliendo. En iguala vivimos una ola desenfrenada de violencia mortal", comentó uno de los periodistas amenazados.

Por las amenazas, asegura, su vida ha cambiado completamente, por lo que dentro de sus planes está salir del país.

"Mi vida prácticamente ya cambió, hoy pienso más vivir bien, disfruto más a mis hijos, mi plan es irme de México y sacar a mi familia, yo no voy a arriesgar que ataquen a mi familia", enfatizó el periodista, quien prefirió quedar el anonimato para evitar represalias de los grupos delincuenciales.

En Guerrero operan actualmente media docena de grupos criminales entre ellos los Guerreros Unidos, los Rojos, la Familia, el Cartel Independiente de Acapulco y los Marquina y tienen presencia el Cartel Jalisco Nueva Generación y el Cartel del Pacífico, según información del Gobierno mexicano.