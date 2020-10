Penélope Cruz y Antonio Banderas, juntos de nuevo en "Competencia oficial"

28/02/2020 "Competencia oficial", nueva película protagonizada por Penélope Cruz y Antonio Banderas EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD MANOLO PAVON



MADRID, 16 (CHANCE)



Como la propia Penélope Cruz acaba de anunciar en su cuenta de Instagram, acaba de finalizar el rodaje de "Competencia oficial", película en la que comparte protagonismo con otro grande de nuestro cine, Antonio Banderas. Un proyecto complicado de sacar adelante a causa de la pandemia del Covid pero que, en los próximos meses, llegará a la gran pantalla.



"Competencia oficial", dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, comenzó su rodaje el pasado febrero y no fue hasta septiembre cuando pudo reiniciarse la grabación debido a las restricciones impuestas por el coronavirus. Además de Penélope Cruz y Antonio Banderas, la película cuenta con actores de la talla de Oscar Martínez, José Luis Gómez, Irene Escolar, Manolo Solo, Nagore Aramburu y Pilar Castro.



Hoy, os ofrecemos las primeras imágenes de "Competencia oficial", que trata de un empresario multimillonario que, en busca de prestigio social, decide hacer una película que deje huella. Para ello contrata a los mejores, un equipo estelar formado por la celebérrima cineasta Lola Cuevas (Penélope Cruz) y dos reconocidos actores, dueños de un talento enorme, pero con un ego aún más grande: el actor de Hollywood Félix Rivero (Antonio Banderas) y el actor radical de teatro Iván Torres (Oscar Martínez). Ambos son leyendas, pero no exactamente los mejores amigos. A través de una serie de pruebas cada vez más excéntricas establecidas por Lola, Félix e Iván deben enfrentarse no solo entre sí, sino también con sus propios legados.