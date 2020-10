Paula Echevarría se rinde al look "chandalero" sin perder un ápice de su glamour

MADRID, 16 (CHANCE)



En el mejor momento de su vida y centrada en cuidarse mientras espera la llegada de su segundo hijo, Paula Echevarría sigue dejándonos, día tras día, looks de lo más ponibles para inspirar nuestras compras otoñales.



En esta ocasión, la actriz demostró que se puede estar cómoda sin perder ni un ápice de glamour de la mano de un chándal monocolor de su propia marca, Space Flamingo, de quien se ha convertido en su mejor embajadora. Por un precio de 99.99 euros el pantalón y 89.99 la sudadera, puedes copiarle al look total camel a la ex de David Bustamante, a quien recientemente vimos lucir el mismo conjunto, pero en color crudo..



Paula, que está llevando fenomenal su segundo embarazo, ha escogido este glamouroso chándal para ir a su centro de belleza de referencia para darse un capricho beauty. La influencer ha intentado pasar desapercibida completando su look más informal con una gorra negra y una mascarilla a juego para ocultar parte de su rostro. Eso sí, fiel a sí misma, la asturiana ha dado el toque chic a su estilismo con un exclusivo bolso de bandolera de Fendi.



Muy pendiente de su chica, Miguel Torres fue el encargado de recoger a Paula en Tacha Beauty después de una reparadora y necesaria sesión de belleza.