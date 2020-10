¿Pagaría cientos de dólares por comer en un avión en tierra?

(Bloomberg) -- Cuando Singapore Airlines Ltd. informó que los asientos de su superjumbo convertido en restaurante se agotaron en 30 minutos, una pregunta frecuente fue: “¿Quién demonios querría hacer eso?”

Pues, resulta que muchos. Por cada persona a la que no le gusta volar, y mucho menos ir a un aeropuerto y subir a un avión aparcado para recibir comida recalentada de aerolínea, hay otra para la que toda experiencia en la aviación es poca, y está dispuesta a pagar (mucho dinero).

Singapore Airlines está abriendo dos de sus Airbus SE A380 en el aeropuerto de Changi como restaurantes temporales durante dos fines de semana a finales de este mes, que ofrecen platos de su menú, dos bebidas alcohólicas gratuitas y barra libre de otras bebidas. Una comida en una suite cuesta 642 dólares de Singapur (US$472), mientras que los precios son de S$321 por un asiento en clase ejecutiva, 96,30 en economía premium y en 53,50 en clase económica.

En la tarifa más cara, por ese dinero podría pagar fácilmente una degustación de ocho platos en Odette, que se ha clasificado reiteradamente como uno de los mejores restaurantes del mundo, o una cena para dos más vino en Cut, el asador de Marina Bay Sands del famoso chef Wolfgang Puck.

Mayur Patel quería reservar un asiento de suite. El director regional de ventas del proveedor de datos de viajes OAG Aviation Worldwide dijo que quería experimentar la suite nuevamente tras volar una vez de Sídney a Singapur.

Estas son algunas ideas de Patel sobre lo que atrajo a los clientes de la oferta de Singapore Airlines:

¿Qué motiva a las personas a gastar cientos de dólares cuando podrían ir a un restaurante u hotel de 5 estrellas en la ciudad?

La experiencia gastronómica del SIA A380 fue algo que sorprendió a muchos. Por qué alguien gastaría entre S$50 en clase económica a S$600 en suites fue sorprendente para algunos. Sin embargo, hay muchas formas de verlo.

El precio de la clase económica no era tan malo considerando que podrá experimentar el A380, tal vez por primera vez, y disfrutar de una comida, bebidas y entretenimiento durante el vuelo.

Algunos dirían que se puede hacer todo eso en casa con Netflix y una comida para llevar, pero hay un sentimiento de orgullo nacional y un aspecto patriótico en apoyar a SIA, dados los titulares sobre sus dificultades financieras.

Para algunos, sería como ir al cine con más espacio para las piernas (para aquellos que optan por una economía premium) con valor agregado.

También están los que buscan novedades y desean probar la clase ejecutiva o las suites que de otra manera no podrían permitirse la experiencia de cabina premium en el aire.

Algunos son influenciadores de las redes sociales o quieren momentos de Instagram .

¿Qué obtiene Singapore Airlines?

Además de nuevas fuentes de ingresos, este es un evento publicitario para mostrar el avión estrella del A380 a los viajeros.

La clase económica del A380 y otras cabinas se han modificado en los últimos años, por lo que son relativamente nuevas.

Permite a las personas que no hayan viajado en vuelos de larga distancia experimentar las nuevas cabinas.

La aerolínea puede ganar posibles viajeros con sus ofertas de servicios y productos cuando el sector de los viajes se recupere.

No se espera que genere un capital significativo, ya que hay costes de alimentos y bebidas que deben tenerse en cuenta. Las aerolíneas generalmente asignan S$20 por comida para la clase económica, y hay costes relacionados por lo que la contribución no es significativa. Lo que logran es publicidad.

¿Tiene idea de la clase de asientos más popular?

La clase ejecutiva y las suites han resultado ser las más populares para aquellos que pueden pagarla, pero la economía premium recibió el mismo nivel de atención dado el precio.

Por cierto, Patel no consiguió su suite al final.

Nota Original:Why People Pay Hundreds of Dollars to Eat on a Grounded Plane

©2020 Bloomberg L.P.