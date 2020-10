Nuevo récord de contagios en la R. Checa, que estudia pedir ayuda a Alemania

Praga. EFE/EPA/MARTIN DIVISEK

Praga, 16 oct (EFE).- La República Checa ha registrado un nuevo récord de contagios de covid-19 con 9.721 nuevos casos en las últimas 24 horas, informó hoy el Gobierno, que ha planteado incluso la posibilidad de pedir ayuda a Alemania si sus hospitales se saturan de pacientes.

El Ministerio de Asuntos Exteriores indicó que hay un acuerdo de colaboración en ese sentido con las regiones alemanas de Baviera y Sajonia, aunque confió en que no se llegue a una situación en la que sea preciso trasladar a pacientes.

"Tenemos un acuerdo preliminar con Alemana para el caso de que el sistema sanitario se sature, sobre todo en la capacidad de enfermos de covid, podamos utilizar los hospitales alemanes en las regiones fronterizas", declaró una portavoz de Exteriores.

Actualmente hay más de 84.000 contagios activos entre los once millones de checos, con 3.000 hospitalizados y 543 de ellos en estado grave, informó el Ministerio de Sanidad.

Varios representantes del sector hospitalario declararon hoy a la emisora pública "Radiozurnal" que el país dispone de capacidad sanitaria para acoger aún a muchos afectados por la pandemia, si bien será necesario posponer otras operaciones.

El ministro de Sanidad checo Roman Prymula, indicó en Twitter que el país instalará camas para enfermos de covid-19 en pabellones deportivos, para evitar que colapse el sistema hospitalario.

Con 660 casos cada 100.000 habitantes en las dos últimas semanas, la República Checa tiene las cifras más altas de contagio en la Unión Europea y está desde el pasado día 5 bajo el estado de emergencia.

Desde esta semana las escuelas, pero no las guarderías, los bares y restaurantes están cerrados, y sin que se haya decretado el confinamiento obligatorio, se ha aconsejado a la población permanecer en sus casas y salir sólo lo indispensable, como acudir a trabajo o abastecerse de bienes de primera necesidad.