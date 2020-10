Nicaragua presenta un presupuesto con un déficit mínimo para 2021

En la imagen un registro del ministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua, Iván Acosta, quien aseguró que el presupuesto de ingresos es 6,5 % superior al del 2020. EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 15 oct (EFE).- El Gobierno de Nicaragua presentó este jueves el proyecto de Ley del Presupuesto General de la República para 2021, que prevé un déficit de 857,6 millones de córdobas (unos 24,7 millones de dólares).

El presupuesto para 2021 presentará una proyección de ingresos de 80.671,2 millones de córdobas (2.328,2 millones de dólares), y el de gastos por 81.528,8 millones de córdobas (2.352,9 millones de dólares), dijo el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, tras presentar el proyecto ante la primera secretaria de la Asamblea Nacional.

"Queremos resaltar (que) estamos con un presupuesto equilibrado entre ingresos y gastos que nos garantiza que estamos contribuyendo al otro pilar, que es la estabilidad", resaltó.

El funcionario aseguró a medios oficiales que el presupuesto de ingresos es 6,5 % superior al del 2020.

No precisó qué porcentaje de los gastos corresponden a gastos corrientes y cuanto a gasto de capital.

Destacó, sin embargo, que el 57,1 % del gasto social va dirigido a la salud pública, incluido salarios para 36.000 trabajadores de la salud, y al gasto de educación, que genera 65.000 empleos.

Asimismo, subrayó que el presupuesto dará prioridad al programa de inversión pública, incluido infraestructura vial, energía, agua y saneamiento, y mejoramiento en el puerto de Corinto, en el Pacífico.

"Estamos presentando un presupuesto alineado con los intereses de defender el gasto social, fortalecer la inversión pública, pero también que contribuya a la estabilidad macroeconómica", sostuvo.

Acosta no precisó en base a qué crecimiento del producto interno bruto (PIB) se hizo las proyecciones del presupuesto para el próximo año.

El Banco Central de Nicaragua (BCN) pronosticó este jueves una caída del -4,5 % del PIB para 2020, el tercer año seguido que cerrará con saldo rojo el país centroamericano, pero no proyectó ese indicador para el 2021.

El PIB de Nicaragua decreció un 3,9 % el año pasado, y 4 % en el 2018, como producto de la crisis social y política que afecta al país desde hace más de dos años, según el Banco Central.

La primera secretaria de la Asamblea Nacional, la oficialista Loria Raquel Dixon, explicó que el ministro de Hacienda presentará el proyecto del presupuesto durante una sesión plenaria el próximo 22 de octubre.

Esa iniciativa de Ley deberá ser valorada por la Comisión de Economía y Presupuesto antes de su discusión ante el pleno.

El presupuesto de 2021 tiene que ser aprobado antes de que termine el presente año legislativo, el 15 de diciembre próximo, según las leyes de ese país.