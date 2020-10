Mumbrú: Si estuviéramos más motivados contra el Madrid seríamos un mal equipo

El entrenador del Retabet Bilbao Basket, Alex Mumbrú. EFE/Toni Albir/Archivo

Bilbao, 16 oct (EFE).- Alex Mumbrú, entrenador del RETAbet Bilbao Basket, subrayó de cara a la visita del Real Madrid el domingo a Miribilla que "la motivación siempre tiene que ser máxima" en sus jugadores porque si estuvieran "más motivados" frente al conjunto blanco que contra otro rival serían "un mal equipo".

"Hay mucha gente en la plantilla que no ha jugado contra el Madrid y se pueden sentir motivados, pero tenemos que estar motivados contra cualquiera. Somos un equipo que no nos podemos relajar", recalcó el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro.

Mumbrú señalo que la situación actual es muy diferente a la de la pasada temporada cuando derrotaron a los de Pablo Laso "con 10.000 en la grada y en un momento dulce" ya que ahora les recibirán "sin 10.000 en la pista y después de una derrota".

"Además, seguramente el Madrid vendrá sobre aviso de que el año pasado le ganamos aquí, con lo cual se complica más. Sabemos de la dificultad del partido contra uno de los mejores equipos de la liga y de Europa e intentaremos competir bien y hacer un partido serio", explicó.

El equipo vasco afrontará esta cita con la baja de Tomeu Rigo, que probablemente se perderá lo que resta de temporada debido a la grave lesión de rodilla que se produjo el pasado domingo en Badalona, pero podrá contar con un Quentin Serron que "poco a poco va cogiendo el ritmo" tras superar unos problemas físicos.

Mumbrú es consciente de que para superar al Real Madrid "tienes que hacer un partido perfecto" y estar "muy concentrados en defensa y en todas las posiciones" porque aunque "aguantarle dos cuartos puede ser fácil" los blancos "juegan 40 minutos y en tres te hacen un parcial de 10-0" que acaba decidiendo el partido.

El catalán, además, no cree que su rival vaya a acusar el esfuerzo del partido de Euroliga de este viernes en Milán porque "tienen quince jugadores que pueden ir cambiando cuando quieran".

"Aparte de tener físicos privilegiados disponen de una plantilla muy larga y mucho tiempo para recuperar hasta el domingo a las ocho. Necesitamos un partido físico, acertado en ataque y bueno en defensa. A ver si somos capaces de hacerlo", incidió.