Monchi: "Koundé está bien"

Sevilla, 16 oct (EFE).- El director general deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi', ha manifestado que el central francés Jules Koundé, quien ha dado positivo por covid-19, se encuentra "bien, entrenando en su casa y preocupado por no tener contacto con sus compañeros, siendo ésa la parte buena".

Monchi se refirió al positivo del zaguero galo en una entrevista en la televisión del club, en la que desveló que "lamentablemente, desde el miércoles por la mañana" manejaban "este positivo" y que esperaron a "una segunda prueba para confirmarlo y desgraciadamente así ha sido".

Jules Koundé también centró parte de las declaraciones de Monchi sobre la planificación deportiva del Sevilla y el hecho de que la entidad haya desoído ofertas que le han llegado por pesos pesados de la plantilla blanca, entre ellos el central galo.

"Si consigues quedarte con los jugadores, pues mejor para el equipo, pero no ha sido una pose. Los clubes todos venden. 55 millones es mucho dinero en el momento en el que estamos, pero hemos visto que Jules Koundé tiene margen de crecimiento y no hemos considerado oportuno venderlo y nos ha ayudado el que él lo entendiera y que se quisiera quedar aquí", desveló el directivo.

Abundó Monchi en esta línea argumental al señalar que no han vendido a ningún jugador "porque las ofertas que han llegado no han sido valoradas como interesantes o cercanas" a lo que pensaban y que esta forma de proceder, en su opinión, es lo que ha hecho crecer a la entidad sevillista.

Sobre otros jugadores, Monchi se refirió a los delanteros Carlos Fernández, que "al final está contento de quedarse en su club y ojalá pueda redondear una temporada como la que hizo el año pasado" (en el Granada); y Youssef En-Nesyri, "un chico con unas condiciones extraordinarias que está en fase de crecimiento y que tiene margen de mejora".

"Confiamos mucho en él y se adapta mucho al perfil de delantero que le gusta a Julen (Lopetegui)", comentó Monchi sobre En-Nesyri, a quien le dijo tras la derrota en la Supercopa ante el Bayern de Munich "que el gol más importante aún tenía que llegar", en referencia a la oportunidad que frustró la intervención del meta bávaro Manuel Neuer.

Sobre los objetivos del equipo blanco, indicó que son consolidarse "en los puestos Champions" para, desde ellos, acercarse "más arriba" con su "modelo de gestión".