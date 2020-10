México supera los 85.000 muertos por covid-19 y contabiliza 834.910 casos

El director de epidemiología del Gobierno de México, José Luis Alomía, habla en una conferencia de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo

México, 15 oct (EFE).- La Secretaría de Salud de México notificó este jueves de 5.514 nuevos contagios y de 387 decesos por la covid-19 con lo que el país alcanzó 834.910 casos y 85.285 muertes desde el inicio de la pandemia a finales de febrero pasado.

Los casos acumulados registraron un aumento porcentual del 0,66 % y los fallecimientos se incrementaron en un 0,45 %, ambas en comparación con las estadísticas del balance del día anterior sobre la pandemia de SARS-CoV-2.

En la presentación del panorama en el país, el director de Epidemiología, José Luis Alomía, informó de que dos millones 144.441 personas han sido estudiadas desde el inicio de la pandemia, alrededor del 97 % de ellos mediante análisis de laboratorio.

Además de los casos confirmados, las autoridades reportaron 994.695 personas que en sus estudios tuvieron un resultado negativo a la infección, y otras 314.836 corresponden a pacientes que siguen como sospechosos.

Salud de México clasifica a los pacientes sospechosos en aquellos que no tienen muestra (176.001), aquellos en los que no se tendrá un diagnóstico (93.682) y los que si pueden esperar a conocer si tienen o no la enfermedad (45.153).

En las proyecciones para conocer el comportamiento de la pandemia, las autoridades sanitarias hacen estimaciones con base en la cifra de casos y muertes positivas más un porcentaje de sospechosos que serán confirmados a la covid-19.

Alomía indicó que en el país hay 96.983 muertes y 971.116 contagios estimados, de los cuales 41.995 son casos activos, con signos y síntomas desarrollados en los últimos catorce días.

Al día de hoy en el país hay 10.927 personas hospitalizadas por infecciones del coronavirus en los hospitales del país, que reportaron un 29 % de ocupación de camas generales y 24 % en camas de terapia intensiva.

La Ciudad de México registra el mayor número de casos activos, seguida de Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Coahuila y Estado de México; en conjunto estos estados concentran alrededor del 52 % de los casos activos del país.

La covid-19 es ya la cuarta causa de muerte en México, solo por debajo de las enfermedades del corazón, la diabetes y los tumores malignos, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).