María Patiño, así es cuando nadie la ve

MADRID, 16 (CHANCE)



María Patiño protagonizaba, hace un par de días, un tenso enfrentamiento con su gran amiga Mila Ximénez que, pese a haber solucionado dentro y fuera del plató, parece haberle pasado factura. Y es que hemos pillado a la presentadora de Socialité, prácticamente irreconocible, y con un aspecto que evidencia que no está pasando por sus mejores momentos.



Aprovechando al máximo el tiempo libre para disfrutar de la ciudad y los últimos días de sol antes de la llegada del invierno, María disfrutó de un agradable paseo junto a su mascota por las calles de Madrid y es que, con un look algo desaliñado, se sentó sola en la terraza de un bar para tomarse una copa de vino a modo de aperitivo.



Con pantalón oscuro, jersey en tonos pastel y zapatillas de deporte, María parecía no haberse peinado antes de salir de casa y es que llevaba el pelo algo revuelto por el aire. Sin gota de maquillaje y muy pendiente de su mascota y de su teléfono móvil en todo momento, así es Patiño cuando nadie la ve.