Maradona, Pelé, Cruyff, Beckenbauer, Ronaldinho y Sergio Ramos: los cantantes

Diego Maradona. EFE/ Demian Alday Estévez/Archivo

Buenos Aires, 16 oct (EFE).- Diego Maradona, Pelé, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Ronaldinho y Sergio Ramos, algunos de los mejores futbolistas de todos los tiempos, tienen algo en común: todos incursionaron en la música.

El periodista y escritor Guillermo Knoll, autor del libro de reciente publicación "La música y el fútbol" (Naveus), resaltó en diálogo con Efe la estrecha relación que hay entre estos dos mundos.

"Maradona cantaba tango, cantó con Rodrigo (Bueno) pero también grabó con los Pimpinela. Está en el libro, se puede escuchar, es un recuerdo, un homenaje a la madre. Hay un montón de historias que permiten ver que el ritmo musical se transmite o se trasluce en el ritmo futbolístico", explicó Knoll.

En su libro las historias de futbolistas que hicieron música y de músicos reconocidos que intentaron ser futbolistas profesionales se acompañan con códigos QR que le permiten al lector escuchar las canciones en su celular.

"Me pareció interesante poder mostrarle al lector que a la vez que se enteraba que Cruyff grabó música lo pudiera escuchar, que Beckenbauer grabó a fines de los 60 y también se puede escuchar. Lo interesante es no hablar solamente de fútbol, sino de la relación que tiene ese jugador con la música", dijo.

"Lukas Podolski grabó un rap, Sergio Ramos grabó flamenco. Hay un montón de historias, me pareció que valía la pena contarlas y escucharlas. Eso me hizo buscar la alternativa de poner los códigos QR", añadió.

Para Knoll, uno de los "casos más emblemáticos" es el del delantero Just Fontaine, máximo goleador en la historia de los Mundiales con 13 tantos en Suecia 1958 con la selección francesa.

"Se retiró joven, fue técnico pero no le fue muy bien y se abocó a grabar temas y cantar. Tiene varios discos, le decían 'el Sinatra francés'. Cantó con muchos artistas franceses reconocidos, tuvo una carrera y una trayectoria interesante", precisó.

"Después, uno de los casos más emblemáticos, de los que tenían mejor voz, fue el de Enzo Scifo, aquel jugador de Bélgica que jugó el Mundial del 86 para su seleccionado. Grabó un simple y lo hizo con una voz bastante agradable", añadió.

En el otro extremo ubica al italiano Paolo Rossi, goleador del Mundial de España 1982.

"Grabó un disco, pero su voz era principio y fin. No daba para más", dijo.

La investigación de Knoll incluye a jugadores que no cantan pero que sí tocan un instrumento, como el chileno Alexis Sánchez, que es pianista.

"Además hay casos de futbolistas amateurs que llegaron con la música a lugares increíbles como (Luciano) Pavarotti, Julio Iglesias, Sting, Luciano Pereyra o 'Cacho' Castaña", indicó.

Este periodista y escritor asegura que el "primer arquero cantor" fue el peruano Juan Criado, un portero que nació en 1913 y falleció en 1978.

El caso de Criado no es aislado, siempre hubo relación entre el fútbol y la música.

Raimundo Bibiani Orsi, campeón con Argentina del Campeonato Sudamericano de 1927 (predecesor de la Copa América) y campeón con Italia del Mundial de 1934 (y autor de un gol en la final) era violinista.

"Había estudiado muchos años en el conservatorio y tocó varias veces con (Carlos) Gardel. Varias veces lo acompañó", aseguró.

En la extensa investigación de este periodista y escritor argentino no aparece Lionel Messi.

"No le veo vínculo, nunca lo escuché cantar o tocar un instrumento. Solo en una publicidad hacía que tocaba el piano. Quizás el ritmo musical que tuvieron Pele, Cruyff, Maradona, Ronaldinho, Zico y muchos más a Messi le hubiese venido bien, pero ¿que más se le puede pedir?", concluyó.

Sebastián Meresman