Mar Torres sale en defensa de Victoria Federica y Jorge Bárcenas tras sus imágenes sin mascarilla

30/01/2020 Mar Torres, ex novia de Froilán, asegura que no ha asistido a ninguna fiesta ilegal



MADRID, 16 (CHANCE)



Mar Torres, ex novia de Froilán de Marichalar, ha sido una de las celebrities señalada como asistente a fiestas clandestinas en las que no se respetan las medidas restrictivas a causa de la pandemia del Covid. La influencer, indignada, aclara el malentendido, niega haber inclumplido la ley y además, sale en defensa de Victoria Federica - con la que se dijo que no tenía buena relación cuando era novia de su hermano - y de Jorge Bárcenas después de la publicación de unas imágenes en las que disfrutan de una fiesta sin la mascarilla obligatoria.



- CHANCE: Salió una información de las fiestas clandestinas. Tú te has quejado en Instagram. Se ha dicho que tú también acudías a esas fiestas.



- MAR: Vamos a ver era una cena, estaba en Cielou, es un sitio súper formal, súper bien controlado, no sé porque dicen que no llevaba mascarilla, me encantan las mascarillas.



- CH: ¿No estás acudiendo a fiestas así?



- MAR: No, es más yo ahora mismo me voy a mi casa. No sé, eso que hicieron ni me reconozco, pero bueno.



- CH: Se han visto imágenes en las que Froilán y Victoria Federica no tienen bien puestas las mascarillas.



- MAR: No me voy a meter de verdad, ni lo he visto. A la mínima ya te critican, pobre ellos y pobre todo el mundo que le critican por la mascarilla.



- CH: Fueron también muy aplaudidas tus palabras defendiendo a la monarquia.



- MAR: Pues lo agradezco.