Mar Saura cumple 45 años más espléndida que nunca

MADRID, 16 (CHANCE)



Si hay una actriz y modelo española que nos hace derretirnos cada vez que la vemos, esa es Mar Saura, quien no solamente es una sonrisa frente a la pantalla, sino una personalidad de las más arrolladoras del mundo de las pasarelas. Hoy, la presentadora está de enhorabuena y es que cumple 45 años estando en el mejor momento personal y profesional.



Así como para algunos cumplir años es un momento nostálgico en la vida, para Mar Saura es uno de los momentos más felices del año ya que para ella no pasa el tiempo y todo lo vivido siempre suma, no resta. La presentadora siempre se ha mostrado de lo más positiva posible y es gracias a eso, y a sus esfuerzos laborales, por lo que es una de los rostros más demandados de nuestro país.



¿Su último proyecto? Mar Saura ha sacado una gama de cremas 'Ocean by Mar Saura' con la que está reventando el mercado. La presentadora, como bien hemos hecho antes, está viviendo uno de sus mejores momentos personales, ya que ahora ha encontrado la paz y el equilibrio que tanto tiempo buscaba y profesional, porque sigue siendo uno de los rostros conocidos de referencia para muchas marcas y eventos laborales.