Maná sobre las elecciones en EE.UU.: a los latinos no se les puede engañar más

En la imagen, el cantante de Maná, Fher Olvera. EFE/Martín Alipaz/Archivo

Washington, 16 oct (EFE).- Las elecciones de EE.UU. son un asunto personal para el cantante de Maná, Fher Olvera. En una entrevista con Efe argumenta que a la comunidad latina no se la puede seguir engañando y, aunque no respalda a ningún candidato, pide a los hispanos que acudan a votar en masa.

Olvera, que respaldó en 2008 y 2012 la candidatura de Barack Obama, conversa en exclusiva con Efe por su participación en la campaña "Vota Por Nosotros" destinada a movilizar el voto latino y con la que también colaboran otras estrellas mexicanas como Alejandro Fernández y Christian Nodal.

El artista, que lleva gafas de sol y un colgante de madera con la forma de un elefante, ofreció también detalles inéditos sobre un nuevo disco que saldrá a la venta en 2021 y compartió algunas de sus reflexiones sobre la pandemia.

PREGUNTA: ¿A qué candidato respalda en estas elecciones? ¿El presidente de EE.UU., Donald Trump, o su rival demócrata, Joe Biden?

RESPUESTA: Yo lo que te puedo decir es que siempre hay unos candidatos más buenos que otros. No voy a decir cuál es más bueno en este caso, pero yo creo que a la comunidad latina ya no se la puede seguir engañando. Y tarde o temprano, despiertan y votan. La frase esta que le atribuyeron a Bob Marley: "You can fool some people some times but you cant fool all the people all the time" (Puedes engañar a algunas personas algunas veces, pero no puedes engañar a todos todo el tiempo).

O sea yo creo que los latinos tienen que hacer un análisis entre Biden y el presidente de ahorita, Trump, y ver quién es mejor para su comunidad. Yo no puedo decirlo ni éticamente, debo hacerlo. Sin embargo, sí le pido encarecidamente a nuestra comunidad latina que haga una reflexión y un análisis objetivo, claro, de quién es quién, porque siempre hay uno que apoya más a nuestra comunidad, que es más humano, que es más verde.

LAS LÁGRIMAS DE 2016

P: ¿Por qué las elecciones en EE.UU. son importantes para usted a un nivel tan personal?

R: Yo de alguna forma no es que sea americano, porque soy mexicano, pero me siento tan identificado con los mexicanos de EE.UU., con los hondureños, con todos los centroamericanos, con los del Caribe y, desde Colombia hasta abajo, hasta Chile y Argentina. Al igual que España, somos un mismo país con unos mismos sueños, con un mismo lenguaje, historias muy similares, problemas muy similares.

También estoy viendo lo que México ha sufrido por no haberse involucrado bien en la causa política de elegir. Entonces lamento no estar en tour para poder platicar un poco de esto, pero gracias a ti nos podemos conectar con todos los latinos y hacer esa recomendación: no se les pase, chavo, chava, niños, grandes, chiquitos, vayan a votar, no se van a arrepentir.

P: Sin embargo, durante los comicios de 2016, Maná sí que recorrió EE.UU. en una gira para movilizar el voto latino y Trump acabó ganando. ¿Qué fue mal? ¿Qué les falló?

R: (Risas) Yo hasta lloré, pero bueno. Te voy a platicar lo que me dijo un sabio amigo mucho mayor que yo, me dijo: "Fernando, así es la vida". La cosa es no quedarse en el intento. Fíjate, porque la historia, por ejemplo, de Maná es caerse y levantarse, caerse y levantarse, caerse y levantarse, mil veces, querida, pero mil veces, no 800, hasta que amarró la banda. Y esa es la historia de nosotros, esas son las historias en las que yo creo.

NUEVO ÁLBUM DE COLABORACIONES PARA 2021

P: En el plano musical, se han oído algunos rumores sobre la posibilidad de un nuevo álbum de colaboraciones. ¿De qué se trata? ¿Habrá nuevo disco?

R: Sí, es un álbum que hemos sacado por partes que ha gustado muchísimo. El primero que arrancó fue con el español Pablo Alborán, luego fuimos con Sebastián Yatra, ya tenemos grabados otros. Va a haber de todo, desde gente anglo, va a haber gente mexicana, tenemos unos candidatos argentinos que creemos que combinan muy bien con Maná.

P: ¿Qué canciones incluirá el disco?

R: Vas a poder oír de todo. Te puedo platicar un poco como en primicia, desde "Mariposa traicionera" o "Te lloré un río" hasta canciones más nuevas y también de las primeras, de los primeros álbumes de Maná. Está bien surtido.

P: Y, ¿cuándo saldrá a la venta?

R: A principios del año que entra, somos lentos, a fuego lento, bueno ya sabes (...) Lo que le prometemos a la gente es que vamos a hacer un súper trabajo y ya los extrañamos, mucho.

UNA CANCIÓN PARA ALIVIAR EL DOLOR DE LA PANDEMIA

P: Precisamente, quería preguntarle por la pandemia. ¿Qué enseñanzas ha extraído usted de este tiempo y qué cree que la humanidad debería aprender?

R: Pues creo que el humano desde hace muchos años, muchos, cientos, hemos sido muy soberbios con las demás especies del planeta, con todos los demás mamíferos y fauna, flora, todo lo que nos rodea y nos están dando un jalón de orejas fuerte. Es a veces la única manera que se aprende.

El segundo punto que digo, yo pienso, es que en la vida siempre te vas a encontrar cosas negativas que al final se van a resolver como dicen los budistas: todo pasa y esto también va a pasar. Pero hay que pasarlo de la mejor manera, de la manera donde uno no se entristezca, donde uno esté positivo, donde uno pueda ayudar y cooperar con quien sea. Este mundo es circular y luego así se te regresa el karma, yo creo en todo eso.

P: Hay gente que ha perdido a seres queridos o se ha quedado sin trabajo, ¿qué canción les dedicaría para dales algo de consuelo?

R: Hay una canción que habla, es una autobiografía, se llama "Lluvia al Corazón", que cuando yo estuve en un tiempo medio de crisis... ¡Mira! se me pone carne chinita (se toca el brazo con la piel erizada)

Con una relación que tuve complicada, mi hijo menor era como una lluvia al corazón, entonces era lo que me sacaba adelante. Y esa canción de "Lluvia al Corazón" es una canción de esperanza, ¿no? De tener fe. Me gusta cantarla cuando estamos en vivo y me hace sentir bien.

Esa canción se la dedicaría a la gente que, bueno, a todo el planeta, que hay que echarle ganas. Esto va a pasar.

Beatriz Pascual Macías