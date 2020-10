Luiz Felipe Scolari asume la dirección del Cruzeiro para evitar que caiga a la tercera división

En la imagen un registro del entrenador brsileño de fútbol Luiz Felipe Scolari, quien asumió este jueves el comando del Cruzeiro. EFE/Kiyoshi Ota/Archivo

Río de Janeiro, 15 oct (EFE).- El entrenador Luiz Felipe Scolari, campeón mundial como seleccionador de Brasil en 2002, asumió este jueves el comando del Cruzeiro con la misión de evitar que el tradicional club de Belo Horizonte pueda caer a la tercera división.

La contratación de Scolari fue anunciada este jueves por la dirección del club azul, que el año pasado fue descendido a la segunda división y actualmente corre el riesgo de caer a la tercera, ya que es el penúltimo en la clasificación.

'Felipao', como es popularmente conocido, había rechazado inicialmente la propuesta para asumir en el Cruzeiro, pero finalmente la aceptó luego de que el club le ofreciera contrato hasta diciembre de 2022 y a que un patrocinador se comprometiera a pagarle los salarios.

"No quería comandar el equipo tan solo este año. Quería este año que está terminando y seguir en 2021, 2022 y 2023. Voy a estar con ustedes dando todo lo que pueda y a contribuir con mi conocimiento a todo aquello que el Cruzeiro también me dio", afirmó el técnico en un video publicado por el club en sus redes sociales y al referirse a su anterior pasaje, hace casi 20 años, en 2000 y 2001.

El nuevo técnico, que estaba sin club desde que fue despedido el año pasado del Palmeiras, comandó el Cruzeiro por 75 partidos en 2000 y 2001 con un saldo de 40 victorias, 23 empates y 12 derrotas, pero con apenas un título: la Copa Sul-Minas en 2001.

Scolari sustituirá a Ney Franco, destituido el pasado domingo tras un nuevo revés del Cruzeiro en la disputa del Campeonato Brasileño de segunda división.

La nueva derrota hundió al equipo a la penúltima posición en la clasificación, con 12 puntos en 16 partidos jugados.

Según los matemáticos, la posibilidad de un nuevo y humillante descenso es del 52,5 % y la de un regreso a la primera división es del 1,1 %.

Scolari será el cuarto entrenador del Cruzeiro este año tras Franco, Adilson Batista y Enderson Moreira.

Los anteriores fueron despedidos por la precoz eliminación del equipo tanto del Campeonato Mineiro como de la Copa do Brasil.

El Cruzeiro, uno de los clubes más tradicionales de Brasil, suma 20 títulos, entre los cuales están dos de la Copa Libertadores, cuatro del Campeonato Brasileño de primera división y seis de la Copa do Brasil.

Hasta el año pasado era uno de los cuatro clubes brasileños que nunca había descendido a la segunda división.