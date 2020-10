Los actuales congresistas peruanos no podrán buscar la reelección

Vista del interior del Congreso en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 16 oct (EFE).- Los actuales congresistas peruanos no podrán postular en los comicios generales de abril de 2021, a pesar de que algunos de ellos señalaban que no cumplirán un período constitucional de cinco años por haber sido elegidos este año, resolvió el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú.

Tras recibir varios pedidos para que se pronuncie sobre el tema, el pleno del JNE acordó este jueves que los parlamentarios elegidos en los comicios extraordinarios de enero pasado, y los que integraron el Congreso disuelto en 2019 por el presidente Martín Vizcarra, están impedidos de postular en las próximas elecciones.

El máximo organismo electoral peruano remarcó que el impedimento de la reelección de los congresistas figura en la Constitución peruana, tras haber sido aprobada por amplia mayoría en un referéndum celebrado en 2018.

El JNE detalló que las elecciones legislativas de enero no fueron un proceso para un nuevo período constitucional, sino para completar el período 2016-2021 del Congreso disuelto en setiembre de 2019.

Por ese motivo, indicó que están impedidos de presentarse como candidatos al próximo Congreso tanto los legisladores que integraron el Legislativo disuelto como los del actual parlamento.

El ente electoral explicó que busca evitar que se generen distintas interpretaciones de la norma vigente, ya que los partidos se aprestan a elaborar sus listas de candidatos para el Congreso.

En ese sentido, el JNE decidió no esperar que los jurados electorales locales, que se instalarán el próximo 16 de noviembre, hagan "una consulta genérica" sobre el tema o que se presente algún recurso de apelación "en un caso concreto".

Consideró que una situación de ese tipo "supondría potenciar un estado de inseguridad e incertidumbre social que involucraría tanto a los actores políticos como a la ciudadanía".