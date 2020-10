Lopetegui revela "algunos problemillas" de Navas

El jugador del Sevilla, Jesús Navas. EFE/EPA/Friedemann Vogel /Archivo

Sevilla, 16 oct (EFE).- El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, mantiene dudas sobre la alineación que presentará este sábado en Granada porque Jesús Navas "no ha podido entrenar" por "algunos problemillas", mientras que, de los demás internacionales, "algunos están más cansados que otros, a ver la evolución de todos".

Lopetegui, en su comparecencia de prensa tras la sesión preparatoria que dirigió este viernes, apuntó que tiene además las bajas confirmadas del central francés Jules Koundé, quien "ha dado positivo por covid-19", y de uno de los fichajes de última hora, el extremo neerlandés Oussama Idrissi, quien "no ha entrenado con el grupo aún porque está lesionado", al contrario que su compatriota, el defensor Karim Rekik, quien "sí está en la dinámica y es una opción más".

Así, el técnico vasco está obligado a hacer rotaciones a tres días del debut en la Liga de Campeones, el martes en Londres frente al Chelsea, porque "la gestión de la plantilla es necesario, pero el reto es el siguiente partido, el Granada, un equipo que en su casa es tremendamente fuerte".

Lopetegui sabe que los granadinistas obligarán a que el Sevilla saque "su mejor versión", ya que "pone las cosas muy complicadas" en el Nuevo Los Cármenes "a cualquier rival, está compitiendo muy bien y tiene a un entrenador muy bueno", Diego Martínez, que se formó como técnico en el club sevillista.

El preparador guipuzcoano alabó el trabajo del delantero Carlos Fernández, que eclosionó la temporada pasada como cedido en el Granada y proporciona una "buena competencia" a Luuk De Jong y Youssef En-Nesyri, sus arietes predilectos, quienes "han llegado en buenas condiciones" de sus compromisos internacionales.

Julen Lopetegui, que preferiría no haber jugado a la una de la tarde porque "cada hora de descanso cuenta", espera que regrese el público "pronto a los estadios" porque considera que "los aficionados son parte fundamental en el fútbol y ojalá vuelvan. Sería buena señal". EFE

1010823

mds/agr/ea