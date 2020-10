LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 11:30 AM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Viernes 16 de octubre de 2020

PRIMERA PLANA

AMN-GEN MEXICO-EEUU-GENERAL ARRESTADO

CIUDAD DE MÉXICO - El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que la detención en Estados Unidos del exsecretario de Defensa mexicano por vínculos con el narcotráfico es un hecho “lamentable” que deberá probarse y “es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen” durante los gobiernos de sus predecesores. Por María Verza y Christopher Sherman. 810 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMS-POL BOLIVIA-ELECCIONES MESA

LA PAZ - El historiador y periodista Carlos Mesa renunció una vez a la presidencia de Bolivia ante una oposición liderada por Evo Morales. Esta vez tiene una segunda oportunidad para derrotar al partido del expresidente. Por Paola Flores. 557 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con: BOLIVIA-ELECCIONES DATOS.

AMN-POL EEUU-ELECCIONES DUELO A DISTANCIA

WASHINGTON - Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden se enfrentan de alguna manera en asambleas separadas y televisadas, en las que pusieron de manifiesto diferencias notables en su temperamento, sus posiciones sobre la justicia racial y su manera de enfocar una pandemia que ha remodelado Estados Unidos. Por Jonathan Lemire, Will Weissert y Darlene Superville. 850 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-EEUU-ELECCIONES-ENCUESTA: La abrumadora mayoría de los votantes tiene graves dudas sobre la salud de la democracia misma en EEUU.

-EEUU-ELECCIONES-REDES SOCIALES: Twitter modifica su política sobre contenido hackeado.

-EEUU-ELECCIONES FONDOS: En recaudación de fondos, Biden supera ampliamente a Trump.

MUN-GEN CORONAVIRUS

MILÁN - Italia tiene dos semanas para frenar la creciente tasa de transmisión del coronavirus o se arriesga a “seguir los pasos” de sus vecinos europeos, donde la propagación exponencial del virus derivó en duras restricciones, dice un virólogo que trabaja en la primera línea de lucha contra la pandemia. Por Colleen Barry. 615 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-CORONAVIRUS-TRATAMIENTO: OMS dice que el remdesivir, el remedio que usó Donald Trump, tiene escaso o ningún efecto en casos severos de coronavirus.

-CORONAVIRUS-EEUU-TERAPIAS: EEUU está por lanzar nuevo estudio que usa tres fármacos para contener una respuesta exagerada del sistema inmunitario.

-CORONAVIRUS CHINA-VACUNAS: China expande uso de sus vacunas experimentales.

-CORONAVIRUS-UE CUMBRE: Primera ministra de Finlandia deja cumbre de la UE por precaución.

-CORONAVIRUS-ASIA: China vincula brote de coronavirus en Qingdao a un hospital.

SOLAMENTE EN AP

REP-GEN CORONAVIRUS-ARGENTINA

MAR DEL PLATA, Argentina - La pandemia del nuevo coronavirus se extiende como una mancha de aceite a ciudades del interior de Argentina como Mar del Plata, el principal balneario turístico. Allí el sistema hospitalario se ha tensionado de forma preocupante debido al incremento de casos y el personal médico teme que los contagios se disparen por aperturas indiscriminadas en medio de la crisis económica. Por Almudena Calatrava. 1.530 palabras. AP Foto. AP VIDEO EN ESPAÑOL. ENVIADO.

AMN-GEN NO FUE REAL

CIUDAD DE MÉXICO - Esta semana una gran cantidad de fotografías fueron utilizadas para generar desinformación. La falsa fotografía de una senadora mexicana manifestándose semidesnuda, un supuesto desfile de motocicletas en apoyo a Donald Trump en Dallas y la imagen de un centro comercial abandonado que incorrectamente se aseguró se encontraba en Venezuela, son sólo algunas de ellas. Por Rafael Cabrera, Marcos Martínez Chacón y Abril Mulato. 1.937 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN CORONAVIRUS-EEUU-CDC

NUEVA YORK - La Casa Blanca coloca a dos agentes políticos en los CDC para tratar de controlar la información que difunde sobre la pandemia del coronavirus, mientras el gobierno de Donald Trump busca ofrecer una perspectiva positiva a menudo enfrentada con la evidencia científica. Por Jason Dearen, Mike Stobbe y Richard Lardner. 755 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN EEUU-RACISMO-DEA

SIN PROCEDENCIA - Varios ex reclutas de la DEA denuncian que fueron víctimas de racismo cuando participaban en las sesiones de entrenamiento de la agencia antidrogas de Estados Unidos. Por Jim Mustian. 1.117 palabras. AP Foto. ENVIADO.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

AMS-GEN CORONAVIRUS-VENEZUELA VUELOS

CARACAS - Venezuela reactivará en diciembre la recepción de vuelos internacionales provenientes de República Dominicana, México y Turquía tras siete meses de paralización de las actividades aéreas comerciales para evitar la propagación del nuevo coronavirus. 475 palabras. ENVIADO.

AMS-GEN PERU-NASCA NUEVA FIGURA

QUITO - Arqueólogos peruanos que hacían trabajos de mantenimiento en Nasca durante la pandemia del nuevo coronavirus descubren una nueva figura en una ladera, un felino de 37 metros de largo que data de una época anterior a las famosas figuras de la Pampa de Nasca, unos 100 a 200 años antes de nuestra era. 292 palabras. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

AMN-GEN EEUU-ELECCIONES-VOTANTES NEGROS

RÍO RANCHO, Nuevo México - Académicos, activistas y escritores negros de Estados Unidos lanzan un nuevo proyecto para combatir la desinformación en internet acerca de las elecciones, las reparaciones y la inmigración. Por Russell Contreras. 311 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN MICHIGAN-COMPLOT

GRAND RAPIDS, Michigan - El juicio a cinco de los hombres acusados de tramar el secuestro de la gobernadora de Michigan por sus medidas para combatir la pandemia de coronavirus continúa mientras el tribunal trata de determinar si hay suficientes evidencias para procesarlos. 271 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUNDO

EUR-GEN RUSIA-EEUU-ARMAS

MOSCÚ - El presidente ruso Vladimir Putin llama a Estados Unidos a tratar de salvar el último pacto de control armamentista nuclear entre ambos y propone extenderlo al menos por un año. Mientras tanto, diplomáticos rusos y estadounidenses emiten señales conflictivas sobre la suerte del tratado Nuevo START, que caduca en febrero a menos que Moscú y Washington acuerden extenderlo. Por Vladimir Isachenkov. 300 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-ECO BREXIT

LONDRES - Las conversaciones comerciales entre Gran Bretaña y la Unión Europea tienen apenas unas pocas diferencias, dice el ministro de Exteriores británico, insistiendo en que el bloque debe mostrar más “flexibilidad” si quiere cerrar un acuerdo. Por Jill Lawless y Raf Cassert. 324 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEPORTES

DEP-NFL CORONAVIRUS-COLTS

INDIANÁPOLIS, Indiana - Los Colts de Indianápolis cierran sus instalaciones de entrenamiento luego de que “varios individuos” dan positivo a COVID-19. Los Colts indican vía Twitter que continuarán con sus actividades de manera remota. 350 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-BEI RAYS-ASTROS

SAN DIEGO - Luego de desaprovechar dos oportunidades de liquidar la serie por el título de la Liga Americana, los Rays de Tampa Bay buscarán nuevamente su boleto a la Serie Mundial con una victoria ante los Astros de Houston en el sexto duelo de la serie. Por Bernie Wilson. 300 palabras. AP Foto. Editores: juego comienza a las 2107 GMT.

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

ESP-CIN THE DEVIL HAS A NAME

LOS ÁNGELES - Edward James Olmos denuncia la codicia corporativa en “The Devil Has a Name”, una película sobre la lucha de un granjero contra una poderosa compañía cuyos desechos tóxicos lo llevaron a la ruina. Por Marcela Isaza. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-MUS LENNY KRAVITZ

NUEVA YORK - Lenny Kravitz escribe un libro de memorias que comienza explorando su complicada infancia y termina con el rockero al borde del estrellato y profundamente enamorado de la actriz Lisa Bonet. Por Mark Kennedy. 850 palabras. AP Foto. ENVIADO.

