Letizia.- La Reina Letizia destaca a las personas que han trabajado para que la epidemia no derivase en una crisis alimentaria

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



La Reina Letizia ha destacado este viernes "a todas las personas que durante estos meses han estado trabajando día a día para que la epidemia sanitaria no derivase en una crisis alimentaria de consecuencias imprevisibles".



"Esas personas son todos los trabajadores de la cadena alimentaria, hombres y mujeres que han asegurado que una necesidad básica como es la alimentación estuviera cubierta para la mayoría de los habitantes del planeta", ha explicado la Reina en un vídeo emitido con motivo del Día Mundial de la Alimentación y LXXV aniversario de la FAO.



En su intervención, doña Letizia ha saludado al director general de la FAO y a todas las personas que, en el mundo entero, comparten este Día Mundial de la Alimentación. "Felicidades por tanto y mucha fuerza y ánimo a todos los que formáis parte de una entidad global de la que España es socio leal y proactivo", ha dicho.



En este contexto, Su Majestad ha afirmado que las circunstancias del momento actual "han puesto de nuevo sobre la mesa un debate que la FAO, y otros organismos, llevan tiempo impulsando: la necesidad de repensar los actuales modelos de producción alimentaria desde la perspectiva de la sostenibilidad social, económica y medio ambiental".



Según ha destacado, "es una evidencia avalada por los indicadores económicos y de salud que la malnutrición en el planeta avanza: crecen las cifras de desnutrición, de carencia de micronutrientes, de sobrepeso y de obesidad según la FAO, que considera que el precio de este desequilibrio es de 3.500 millones de dólares anuales".



En este sentido, ha manifestado que "no es sólo un asunto de enorme importancia económica y social" que se pondrá encima de la mesa en la próxima Cumbre de NNUU sobre Sistemas Alimentarios del año que viene, sino que es también "una prioridad de salud pública vinculada además a la degradación del medio ambiente en su sentido más amplio, a la pérdida de diversidad agrobiológica, al desperdicio alimentario y al deber de asegurar medios de vida dignos a los trabajadores de la cadena alimentaria".



Asimismo, la Reina ha recordado que la FAO es "clara y advierte" de que "hay aún cientos de millones de personas que no tienen qué comer". "Y muchos más millones que están enfermos por obesidad", ha añadido.



"Estos desequilibrios deben hacernos pensar en cómo fortalecer los sistemas alimentarios, buscando circuitos más cortos de comercialización para fomentar la producción local, estacional, sostenible y de pequeña escala, una estrategia que, además, facilitaría la vida a muchas mujeres en regiones del planeta donde su vulnerabilidad es extrema", ha afirmado.



La Reina Letizia ha defendido que la alimentación saludable es "un derecho de todos y España, junto con la FAO y otros organismos internaciones de todos los sectores, trabajan para conseguir que sea suficiente, inocua, nutritiva, variada y de calidad, que asegure un precio asequible para el consumidor y justo para el productor".



"Por eso hoy debemos recordarlo. Nuestras decisiones alimentarias, lo que compramos cada día para comer y nuestra responsabilidad individual son también esenciales. Y en este Día Mundial de la Alimentación conviene reflexionar sobre ello", ha concluido.