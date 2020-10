Laura Ponte se deshace en elogios con la Reina Sofía, pero evita pronunciarse sobre el Rey Juan Carlos

16/10/2020 Laura Ponte asegura que nunca ha visto un mal gesto en la Reina Sofía POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 16 (CHANCE)



Después de mucho tiempo sin verla, Laura Ponte ha reaparecido para apoyar, con su presencia, los Premios BMW de Pintura, celebrados en el Teatro Real, bajo la presidencia de la Reina Sofía. Precisamente sobre la monarca, la exmodelo - que estuvo casada con Beltrán Gómez Acebo, hijo de la Infanta Doña Pilar - no tiene más que buenas palabras, aunque evita valorar el complicado momento que atraviesa la Familia Real española.



- CHANCE: Buenas noches. Hoy arte, música, pintura, de todo un poco, hay que venir.



- LAURA: Sí, hay que apoyar la cultura y luego también apoyar a la gente que reconoce el talento, eso es bueno, sobre todo en estos momentos.



- CH: Momentos difíciles, en tu caso cómo habéis estado.



- LAURA: Yo lo pasé, lo pasé en agosto.



- CH: ¿Cómo te encuentras?



- LAURA: Nada, asintomática total, mi cuñada perdió el olfato y el gusto y yo sí que es verdad que tuve un poquito de conjuntivitis que luego lo leí y dije, ya está. Ahora los tengo rojos pero los tengo súper sensibles. Pero todo bien, es lo único que me importa, que la familia esté bien y estamos todo bien.



- CH: ¿profesionalmente?



- LAURA: Ha sido un año duro, yo me dedico a hacer trajes de novia, imaginaros un poquito el caos pero las que peor lo han pasado han sido ellas, estos momentos vienen bien para replantearse un poquito todo, como funcionar pero ha sido un año complicado.



- CH: Hoy viene la reina doña Sofía, cómo es ella.



- LAURA: Pues una mujer dulce, muy dulce y siempre sonriente, siempre agradable, siempre. Nunca la he visto con un mal gesto, nunca.



- CH: Momentos difíciles para ella.



- LAURA: Sí, imagino, pero no lo sé. No es fácil. No voy a hablar del tema pero ella es una mujer estupenda, qué voy a decir de ella.



- CH: ¿Sabes cómo se encuentra don Juan Carlos?



- LAURA: No tengo ni idea de nada, qué me vas a preguntar a mí de eso.