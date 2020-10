La historia surrealista, pero cierta, del padre de Vicky Martín Berrocal

MADRID, 16 (CHANCE)



Vicky Martín Berrocal ha hablado alto y claro con Bertín Osborne sobre su vida y si hay algo que nos ha llamado especialmente la atención es la historia de su padre. Y es que ha dejado claro que sentía debilidad por él y que es el hombre de su vida porque, a pesar de haber sido un hombre mujeriego, siempre fue una persona que se preocupó por los suyos.



"Mi padre era de Madrid, mi madre de Huelva, papá llegó en los años 60 y mi madre tenía 16 años, él llegó porque compró la empresa de autobuses Dama y se instaló en Huelva" ha empezado contando la diseñadora sobre la historia de amor de sus padres. Y es que resulta que su madre llamaba mucho la atención por su belleza y muchos hombres se sentaban en una cafetería de una de las calles de Huelva para verla todos los días, en cuanto llegó su padre, hizo lo mismo: "Mi padre se sentó en la cafetería y así conoció a la morena, estuvo pum pum pum y mi madre dijo 'sus carnes todas'".



A pesar del gran amor que ambos sentían, los padres de Vicky Martín Berrocal no se llegaron a casar nunca: "No se casaron nunca, mi padre no se casó con mi Madre, tuvo dos mujeres a la vez. No tenía fin y cualquier sabe lo que tenía por ahí. Él estuvo con una señora que conoció en Madrid y estuvo con ella, con hijos, tampoco se casó con ella, con ninguna. Él hizo su historia y su vida en Huelva con mi madre, a la que nunca abandonó. Yo tengo tres hermanos por parte de padre, nos conocimos el día que me casé, no le quedó más remedio".



Así, Vicky Martín Berrocal ha contado cómo fue la historia de amor de su madre y de su padre. Además, ha explicado cómo fue el momento de conocer a sus hermanos. Días antes de la boda de la diseñadora con el torero, el padre le presentó a sus hermanos porque ella quería que fuesen a su boda y así fue, todos estuvieron allí.