La Familia Real al completo, sin el rey emérito, en los Premios Princesa de Asturias

16/10/2020



MADRID, 16 (CHANCE)



Si hay algo que nos haya dejado completamente sorprendidos este verano ha sido la cantidad de noticias que han salido sobre el rey emérito y sus tejemanejes en el pasado, sobre todo con su querida amiga, Corina Larsen, quien no se ha cortado en hablar de los chanchullos de Don Juan Carlos I. Esta oleada de informaciones provocaban la salida inmediata del monarca de España sin fecha de vuelta, tanto es así que hoy hemos podido ver a la Familia Real unida y al completo, sin el padre del Rey Felipe VI.



Estas son las fotografías de la llegada al acto de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2020, en el Hotel de la Reconquista, en Oviedo. La celebración de esta 40 edición cuenta con aforos reducidos y estrictas medidas de seguridad para evitar el riesgo de contagio del coronavirus, pero no es esto lo que más nos llama la atención, sino la ausencia del rey emérito.



Y es que a pesar de que ayer también hubiésemos visto a la Reina Sofía en la 35 edición Premios BMW pintura, nunca antes nos la hubiéramos imaginado tan solitaria, pero liberada, en sus compromisos como reina emérita de este país. Sin duda, la madre dle Rey Felipe VI tomó una decisión hace meses y fue la de no acompañar a su marido, ni acarrear con las consecuencias que sus hechos en el pasado tuvieran.



De esta manera, podemos ver al Rey Felipe VI, a la Reina Letizia, la Princesa Leonor, la Infanta Sofía y Doña Sofía más unidos que nunca en un momento en el que la Monarquía está siendo más cuestionada que nunca.