La cantante puertorriqueña Melina León es ingresada en un hospital por la covid-19

En la imagen, la cantante Melina León. EFE/Gerardo Mora/Archivo

San Juan, 16 oct (EFE).- La cantante puertorriqueña Melina León, quien participa en la competencia televisiva de talentos "Tu cara me suena" que transmite Univisión, reveló este jueves que está ingresada en un hospital de Miami "pero estable", tras dar positivo a la covid-19.

A través de su pagina en Facebook además dio gracias por las oraciones hacia su persona para una pronta recuperación y pidió que lo sigan haciendo "para salir pronto de esto. Los amo".

El martes León, por la misma vía, reveló y agradeció a sus seguidores sus mensajes de apoyo, así como a la producción del programa de televisión "por estar pendiente en todo momento" de su salud.

La intérprete del éxito "Mujeres liberadas" afirmó el martes que la producción de Univisión "ha sido muy estricta con los protocolos" contra la covid-19, al punto de que la semana pasada le realizaron la prueba dos veces.

El cantante colombiano Llane y la actriz mexicana Sandra Echeverría, que participan en el espacio televisivo, también dieron positivo.

Univision indicó, por su parte, que su "prioridad es la salud y seguridad de nuestros equipos, participantes y la comunidad. Nuestro equipo de Seguridad Global pone en práctica los más recientes estándares y procedimientos contra la covid-19 que han formulado las diferentes agencias gubernamentales a nivel nacional y local".

"Estamos trabajando en tomar medidas adicionales de seguridad y anunciaremos más detalles cuando se finalicen", subrayó la cadena.

Al anunciar su confirmación de que padecía el virus, Melina León, reveló el martes que durante los ensayos para cantar el tema "Volverte a amar" de la mexicana Alejandra Guzmán, se "sentía asfixiada pero pensé que era algo en el aire que me estaba afectando".

Además su plan era grabar un vídeo musical, pero debido a algunos síntomas que tuvo, entre ellos, fiebre y tos, lo tuvo que cancelar.

"Es un proceso doloroso y más cuando estoy fuera de mi casa y alejada de lo míos. Estoy tomando vitaminas e hidratándome para combatirlo", abundó.

Y ante la situación, la artista exhortó a las personas a que se cuiden.

"Esto no es juego. Por favor, tómenlo en serio. No se lo deseo a nadie", relató.

"Yo siempre salía con mi mascarilla, y considero he tomado todas las precauciones recomendadas por los expertos de salud. Por favor, esto no es relajo y a todos nos puede dar de diferentes maneras", prosiguió.

El primer caso fue Llane, el segundo Melina Leon y el tercero de "Tu Cara Me Suena" fue Sandra Echeverria, quien dio la noticia este miércoles a través de sus redes sociales.