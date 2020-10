Joey Montana: he vuelto a lo romántico y tengo el mejor disco de mi carrera

Fotografía cedida este viernes, cortesía de Universal Music, del artista panameño Joey Montana, mientras posa en Ciudad de México (México). EFE/Cortesía Universal Music/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

México, 16 oct (EFE).- El artista panameño Joey Montana regresó a sus orígenes románticos con el lanzamiento de "Desesperado" junto a Cali & El Dandee y Greeicy, un tema que había guardado, y está cocinando su próximo disco que, consideró este viernes en entrevista con EFE, es el mejor de su carrera.

"Es una canción que he buscado durante mucho tiempo. Yo quise en este disco nuevo después del éxito de 'Picky' (2015) buscar y regresar a la esencia mas romántica pero base bailable. Logré este tema hace un año y medio y lo tenía guardado pero viene la pandemia entonces nos demoró, pero ya era tiempo y teníamos que tener algo en la calle", expresó.

El artista de 38 años lleva más de dos décadas en la industria musical. Después de participar en el exitoso grupo "La Factoría" que revolucionó la música latina en la década de 1990 emprendió una carrera en el género urbano siempre consiguiendo destacar con múltiples éxitos.

Es por esto que conoce el funcionamiento de la industria y, en su opinión, después de una época de canciones explícitas y más destinadas a la fiesta y el "perreo", están regresando las letras románticas con ritmos bailables, con artistas que están logrando muy buenas cifras como el colombiano Camilo.

Hasta ahora, Montana estuvo componiendo canciones para otros artistas más alejadas a su estilo hasta que vio que, tal vez por la cuarentena, la gente estaba más sensible y era el momento de regresar a su esencia.

"En este tiempos compongo y busco lo que cuaja en el momento. Las letras se volvieron un poco explícitas y como yo no soy tanto de esto empecé a componer para otros artistas hasta encontrar el momento. La pandemia sensibiliza un poco y lo romántico siempre cala un poco más", detalló.

El panameño explicó también que el primer "perreo" se olvida pero el primer amor o el primer beso siempre se quedan, por lo que quiso volver a las letras de amor y despecho.

"Entonces decidí hacer un álbum así. Me fui para Boquete, mi pueblo, de 20.000 habitantes, y me empecé a grabar a mí mismo y hacia tres o cuatro canciones diarias y de ahí salió este álbum", contó.

UN CRECIMIENTO IMPARABLE

Con el disco, que todavía no tiene fecha de estreno debido al complejo contexto actual de la pandemia mundial de coronavirus, regresa el Joey Montana romántico que era conocido en Centroamérica antes de que el artista diese el gran salto con canciones como "Picky" a países como España o México.

Es por esto que Montana comenta que está viendo comentarios en "Desesperado" de seguidores que reconocen al cantante que inició cuando el reguetón todavía era un género menor.

En relación a eso, el artista recuerda los momentos en los que comenzó con La Factoría iban a los premios y los miraban como extraños, pero poco a poco la música urbana ha ido contagiando a la industria internacional y cada país que se sumó a los originales como Puerto Rico y Panamá aportan riqueza al género.

"Es un género que se ha enriquecido y no va a aburrir. Esto hace que el genero crezca todavía más y no desaparezca. Era un género marginal y ahora muchos se han tenido que fusionar con el urbano", sentenció.

Pero a pesar de los cambios y la aparición de artistas jóvenes muy talentosos y de muchas nacionalidades, Montana logra mantenerse gracias a sus ganas, dijo, y a la "insistencia, persistencia y resistencia".

"La música cambia tanto que se te hace mucho mas difícil mantenerte. Hay que reinventarse cada año y tomar un tiempo para desacelerarse y ver el panorama", terminó.