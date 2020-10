Indígenas colombianos niegan que la protesta esté infiltrada por grupos armados

La "minga" indígena del suroeste colombiano parte el 15 de octubre de 2020 rumbo a Bogotá con la intención de reunirse con el presidente Iván Duque hoy, desde Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán

Bogotá, 16 oct (EFE).- Indígenas del suroeste de Colombia que viajan a Bogotá para plantearle al presidente colombiano, Iván Duque, demandas sobre la vida, la paz y la democracia, negaron este viernes que la protesta esté infiltrada por grupos armados ilegales.

"La naturaleza de la minga social y comunitaria es pacífica, pues el caminar de la palabra de indígenas, campesinos, afrodescendientes estudiantes, sin techo, sindicalistas y sectores populares es un ejercicio político de construcción de país, con énfasis en la vida, el territorio, la democracia, y la paz para el pueblo colombiano", dicen los indígenas en un comunicado.

En un recorrido de unos 460 kilómetros, la caravana salió el miércoles de Cali, pasó el jueves por Armenia, capital del departamento del Quindío; y este viernes estará en Ibagué, en el Tolima.

Según los manifestantes, el sábado se detendrán en Fusagasugá y el domingo en Soacha, ambas poblaciones del departamento de Cundinamarca, y esperan llegar el lunes a Bogotá.

En el comunicado, la minga "rechaza cualquier manifestación de violencia y por lo tanto es enfática en rechazar cualquier pretensión de vinculación con actores armados del país".

Inicialmente los indígenas esperaban reunirse con el jefe de Estado en Cali, pero este envió una comisión conformada por varios ministros, los jefes de la Policía y el Ejército, al igual que otros funcionarios del alto Gobierno, pero esto no los satisfizo y siguen reclamando un encuentro directo con Duque.

No se descarta que el presidente acepte reunirse con los manifestantes antes de que lleguen a Bogotá.

Lo que los indígenas reclaman del Gobierno es el cumplimiento de compromisos pactados que tiene que ver con la defensa de la vida y de sus tierras, al igual que acciones concretas para protegerlos de la violencia de grupos armados ilegales, entre otros asuntos.

RECHAZAN SEÑALAMIENTOS

Además explican que "rechazan enfáticamente los constantes montajes, actos de señalamiento y estigmatización adelantados por funcionarios públicos, integrantes de la fuerza publica, e integrantes del partido (de Gobierno) Centro Democrático sobre presuntas infiltraciones de grupos armados ilegales en la minga".

Aclararon que un video que circula en las redes sociales en el que encapuchados que dicen ser guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que manifiestan su apoyo a la protesta "no representan ni tienen afinidad con la 'minga'" que desarrollan los pueblos indígenas y otras organizaciones sociales.

El Cauca, departamento del suroeste de Colombia en donde empezó la minga, está en una espiral de violencia cuyo combustible principal son las disputas territoriales que libran disidencias de las FARC, el ELN y carteles del narcotráfico.

Según la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), solo este año 76 comuneros han sido asesinados en esa región que con 84 resguardos es el departamento que alberga la mayor población indígena de Colombia.