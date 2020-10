GM nombra Factory ZERO la planta donde centrará la producción de eléctricos

La planta de Detroit-Hamtramck, situada sobre los terrenos de la factoría original de Dodge en 1911, producía hasta principios de este año, cuando se iniciaron los trabajos de reconversión, el Cadillac CT6 y el Chevrolet Impala. EFE/Rena Laverty/Archivo

Washington, 16 oct (EFE).- General Motors (GM) anunció este viernes que una histórica planta de montaje que tiene en la localidad estadounidense de Detroit será renombrada Factory ZERO y reconfigurada tras una inversión de 2.200 millones de dólares para convertirse en el centro de la producción de vehículos eléctricos de la compañía.

La planta de Detroit-Hamtramck, situada sobre los terrenos de la factoría original de Dodge en 1911, producía hasta principios de este año, cuando se iniciaron los trabajos de reconversión, el Cadillac CT6 y el Chevrolet Impala.

Desde que GM inauguró la factoría en 1980, la planta ha producido 4 millones de vehículos como el Oldsmobile Toronado, el Pontiac Bonneville, el Buick LaSabre y el Cadillac ElDorado.

Tras su reconfiguración, la planta producirá al menos dos nuevos vehículos, el todocaminos eléctrico GMC Hummer EV y el Cruise Origin.

GM prevé empezar la producción del Hummer EV a finales de 2021. Origin es un vehículo eléctrico y sin conductor que está diseñando por Cruise, la filial de GM dedicada a los automóviles autónomos.

Gerald Johnson, vicepresidente ejecutivo de GM para Manufactura Global, declaró en un comunicado que "Factory ZERO es el próximo campo de batalla en la carrera de vehículos eléctricos (EV por su acrónimo en inglés) y será el buque insignia de las plantas de montaje de GM en nuestro viaje a un futuro eléctrico".

GM añadió que la inversión de 2.200 millones de dólares en Factory ZERO es la mayor inversión singular en la historia de la empresa en una de sus plantas.

Una vez que la planta este operacional, Factory ZERO empleará algo más de 2.200 personas y tendrá capacidad para producir 270.000 vehículos al año.

Tanto el Hummer EV como el Origin estarán producidos con la nueva plataforma de vehículos eléctricos Ultium, que GM utilizará para una amplia variedad de modelos, desde camionetas "pickup" a coches pasando por todocaminos SUV.

GM afirmó que Factory ZERO también será un modelo medioambiental. Los desechos de cemento producidos en el proceso de renovación de la planta han sido utilizados para crear carreteras temporales. Además, la planta utiliza el agua de lluvia para las torres de refrigeración y los sistemas contra incendios.

Los terrenos de la factoría también cuentan con un hábitat natural de 6,6 hectáreas en el que viven especies como las mariposas monarca, zorros y pavos silvestres.

El objetivo de GM es que para 2023, la planta produzca sólo vehículos con emisiones cero. GM también explicó que el nombre de la planta resume la aspiración de la compañía de un futuro con cero accidentes, cero emisiones y cero congestión.