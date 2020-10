¿Ganas de Juegos? Cinco preguntas para conocer la historia olímpica

El presidente de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), Sebastian Coe. EFE/EPA/ISSEI KATO /Archivo

Madrid, 16 oct (EFE).- ¿El aplazamiento de Tokio 2020 te ha dejado con ganas de Juegos?

Para entretener la espera hasta julio de 2021 llega este reto semanal de cinco preguntas sobre la historia olímpica, con tres respuestas posibles y solo una correcta.

Las soluciones y algunos datos curiosos están al final.

1. El viejo estadio Panathinaiko de Atenas, reconstruido en mármol blanco para la primera edición de los Juegos en 1896, fue la sede de las competiciones de atletismo, gimnasia, halterofilia y...

a. Esgrima

b. Tiro con arco

c. Lucha

2. El general estadounidense George Patton, uno de los militares aliados más conocidos por su papel en la II Guerra Mundial, cuya compleja personalidad fue llevada al cine con guion de Francis Ford Coppola, fue olímpico en los Juegos de Estocolmo 1912 en la disciplina de...

a. Pentatlón moderno

b. Natación

c. Tiro

3. "He elegido este día entre todos los días para correr la peor carrera de mi vida". ¿Quién pronunció esta frase tras una dolorosa derrota olímpica?

a. Sebastian Coe

b. Cathy Freeman

c. Nurredin Morceli

4. De las 32 medallas de oro repartidas en tenis de mesa en la historia de los Juegos, 28 las ha ganado China. ¿Cuáles son los otros dos únicos países campeones en este deporte?

a. Corea del Norte y Corea del Sur

b. Japón y Alemania

c. Corea del Sur y Suecia

5. ¿En qué deporte ha ganado México más medallas olímpicas?

a. Atletismo

b. Natación

c. Boxeo

SOLUCIONES

1. Respuesta c: Las pruebas de lucha se disputaron en el estadio Panathinaiko, al aire libre, en 1896.

2. Respuesta a: George Patton, por entonces un joven de 26 años recién graduado en West Point, participó en la primera prueba de pentatlón moderno de los Juegos de Estocolmo 1912. Terminó en quinta posición. Marchaba en cabeza hasta que falló en la prueba de tiro.

3. Respuesta a: La frase la pronunció el británico Sebastian Coe tras perder ante su compatriota Steve Ovett en la final de los 800 m de los Juegos de Moscú'80.

4. Respuesta c: Solo Corea del Sur, con tres oros, y Suecia, con uno, han logrado romper el monopolio chino de victorias olímpicas en tenis de mesa.

5: Respuesta b: México ha ganado 16 medallas olímpicas en natación, 14 de ellas en la disciplina de saltos de trampolín. En su medallero particular, el atletismo, con 13 medallas, y el boxeo, con 11, ocupan las siguientes posiciones.