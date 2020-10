Fútbol/Primera.- Previa del Getafe CF - FC Barcelona

Fe para acabar con 10 años de sequía ante el Barça



El Getafe, ahora 'Fe CF', necesita esa creencia ante los culés



BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)



El Getafe CF, ahora 'Fe CF' por una campaña del club, buscará precisamente tener esa fe y convertirla en hazaña para poner fin a casi diez años sin ganar al FC Barcelona, que este sábado visita el Coliseum en la sexta jornada de LaLiga Santander.



La fe puede mover montañas y, en tiempos de pandemia, el club azulón la necesita más que nunca ante su próximo rival, un Barça al que ganaron por última vez, con escueto 1-0, en noviembre de 2011 y ante el que suman cuatro derrotas consecutivas.



Bordalás propone partidos difíciles al Barça pero, aún así, no conoce la victoria ante los catalanes. Pero esta fecha, tras un parón FIFA que suele afectar más a los equipos grande, le parece propicia para buscar esa redención.



El Getafe está con los mismos 7 puntos que el Barça, aunque a los de Ronald Koeman les queda un partido más por disputar. Pero, si el 'Fe' anula con esa determinación la maldición blaugrana, se pondrían por delante y en zona europea, la que rozaron un año atrás.



Pese a pequeñas molestias, el técnico azulón reconoció que tendrá a sus jugadores a su disposición. Todos listos para acabar con el Barça, para dar lo que sería una sorpresa por mucho que el buen hacer del Getafe en las últimas campañas pueda dejarlo en 'sorpresita'.



Deberán olvidar el 3-0 encajado en el Reale Arena ante la Real Sociedad, eso sí. El Getafe no estuvo bien en su último partido, aunque previamente había ganado con ese mismo marcador al Real Betis. Una de cal y una de arena para los del Coliseum.



El Barça, por su parte, tampoco estuvo fino ante el Sevilla FC (1-1) en el último duelo liguero, en el Camp Nou. Sin puntería, sin aparición estelar esta vez de Leo Messi o de Ansu Fati, Coutinho igualó en el minuto 10 el tanto inicial, dos minutos antes, de Luuk De Jong para los hispalenses.



Tras este parón internacional, el Barça busca acabar con esa excusa que otros años se ha podido usar para justificar una derrota o un empate tras el 'virus'. Y lo cierto es que no hay más gente en la enfermería blaugrana que la que ya estaba antes del parón.



Todavía sin Marc-André Ter Stegen, que no podría llegar ni al Clásico del día 24 según apuntó Koeman, tampoco estará en la convocatoria Jordi Alba, si bien Junior Firpo recibió el alta médica a última hora.



En el lateral izquierdo, eso sí, podría jugar Sergiño Dest, que debutó en su lado natural, el derecho, y podría ser ahora titular en el carril opuesto. En cuanto a los centrales, regresa Lenglet tras sanción y ocupará el lugar al lado de Gerard Piqué.



Poco amigo de las rotaciones, habrá que ver si Koeman mueve más piezas de las necesarias o si sigue confiando, en su 4-2-3-1, por la dupla Busquets-De Jong en la medular y por situar a Messi de falso '9'. Muchos focos, por el morbo acarreado esta semana, será ver a Griezmann de nuevo en la derecha, por detrás de Messi o como punta, como le gustaría, o bien en el banquillo.



Según marca la casa de apuestas Betfair, el favorito para este duelo entre Getafe y Barça es el equipo catalán, cuya victoria se paga a 1,68 euros por euro apostado, por un 3,8 de cuota para el empate y un 5,0 para el triunfo de la fe azulona.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



GETAFE CF: David Soria; Damián, Etxeita, Djené, Mathías Olivera; Nyom, Maksimovic, Arambarri, Marc Cucurella; Jaime Mata y Ángel Rodríguez.



FC BARCELONA: Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Dest; Busquets, De Jong; Trincao, Coutinho, Ansu Fati; y Messi.



--ÁRBITRO: Soto Grado (C. Riojano).



--ESTADIO: Coliseum Alfonso Pérez.



--HORA: 21.00/Partidazo en Movistar LaLiga.