Fútbol.- Zidane: "A Jovic lo he pedido yo"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha recordado que él solicitó la incorporación del delantero serbio Luka Jovic y que cuenta con él para esta temporada, sin querer entrar en las afirmaciones del exjugador madridista Borja Mayoral, que afirmó que el técnico blanco le había comentado que lo prefería a él antes que al futbolista balcánico.



"Luka Jovic es un jugador del Real Madrid. A Jovic lo he pedido yo. Cada uno puede opinar, pero decir tonterías... Es complicado, es lo que hay", indicó en rueda de prensa, aunque no quiso valorar las declaraciones de Mayoral, ahora en la AS Roma. "Esto son cosas privadas. No voy a decir lo que hablo con los jugadores. Lo más importante es ser sincero con ellos. Cada uno puede opinar. Somos los que estamos aquí, este grupo es el que va a luchar y pelear, es lo que me interesa", dijo.



Tampoco quiso entrar en el hecho de que Vinícius tenga más minutos en el equipo que Rodrygo, que a su vez cuenta más para Tite en la selección brasileña. "Tengo dos jugadores, Rodrygo y Vinícius, y voy a contar con los dos de la misma manera. No sé lo que piensa el otro entrenador", afirmó. "(Rodrygo) Es un jugador muy bueno de futuro, su posición preferida es jugar por la derecha, intentamos que sea por ahí cuando juega. Lo más importante para él es progresar y sentirse importante. Voy a contar con todos los jugadores, lo importante es estar preparados y hacerlo bien cuando toque", advirtió.



En este sentido, el técnico francés explicó que serán muy importantes las rotaciones, sin descartar que también afecten a la portería. "Para ganar cosas en una temporada muy larga, necesitamos estas rotaciones. Tenemos jugadores muy buenos para cambiar. Nuestros jugadores nunca descansan. Hay un bloque de siete partidos, vuelven con la selección... Es necesario contar con todos y se puede ganar así, lo hemos demostrado. La realidad es que los jugadores no paran, 14-15 jugadores nuestros no paran nunca. Vamos a seguir en esta línea, pensando que todos tienen que estar preparados para ganar cosas", subrayó.



"La situación la conocemos, han sido 12 días sin 14 jugadores. Entrenamos bien y los jugadores que estuvieron con sus selecciones vinieron bien, sanos y sin problemas. Tenemos un bloque de siete partidos y estamos preparados para empezar este tramo", explicó sobre el reciente parón de selecciones, en los que vio a Martin Odegaard y a Erling Haaland. "Martin jugó un poco diferente, bien. Estoy contento cuando los jugadores juegan con la selección. (Haaland) No es mi jugador, pero es bueno", reconoció.



En otro orden de cosas, Zidane desmintió conocer que en 2013, cuando era asesor del presidente del Real Madrid, tuviesen la oportunidad de fichar a Leo Messi. "No sé nada. Sabemos lo que es Messi, lo que ha hecho y lo que está haciendo, pro no es jugador mío. No sé nada de lo que me preguntas", señaló.



Una vez más, reiteró que no le importan las críticas. "Sé dónde estoy, conozco este club desde hace 19 años, lo mejor que me ha pasado es estar ligado a este club. Cada partido voy a ser juzgado. Es el cargo que tengo aquí", expresó. "Me siento valorado, porque de momento entreno al primer equipo del Real Madrid, que es una responsabilidad muy importante. Como esto no va a durar toda la vida, esto lo hago al 2000%, disfruto de estar con mis jugadores todos los días, aprovecho de trabajar de lo que apasiona. Lo voy a aprovechar hasta el último día", continuó.



Sobre el rival de este sábado, el Cádiz, Zidane lo calificó como "un conjunto muy disciplinado". "Claro que nos lo van a poner difícil e incómodo. En LaLiga todos los equipos son difíciles, incluso los que suben de Segunda, que es muy competitiva. Sabemos que ellos lo van a intentar y vamos a intentar superar sus dificultades en el partido", apuntó.



Por último, el preparador blanco "no" considera que jueguen mejor sin público, al contar con menos presión. "Nosotros preferimos jugar con público, que es lo normal. Aquí yo no mando. Hacemos lo que nos marcan los que saben, nosotros nos adaptamos a la situación. Si hay público, mejor, si no, tendremos que hacerlo sin público", finalizó.