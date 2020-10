Fútbol.- Kondogbia da las 'gracias' a Anil Murthy "por destruir un proyecto ambicioso" y engañarle

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El centrocampista francés del Valencia CF, Geoffrey Kondogbia, envió un fuerte mensaje al presidente del club, Anil Murthy, al que agradeció con ironía el "destruir un proyecto ambicioso" y no haber cumplido su palabra ni con el técnico Javi Gracia ni con él mismo.



"Después de haber destruido un proyecto ambicioso, has tenido que engañar a tu entrenador y después a mí. Gracias Anil Murthy", escribió Kondogbia a última hora de este jueves en su perfil oficial de 'Instagram'.



Estas palabras son una muestra más del aparente descontento que existe en las filas valencianistas con la actitud que ha tomado la 'mano derecha' del dueño Peter Lim a la hora de dirigir a un club que no ha realizado ningún fichaje en esta primera ventana de mercado, algo que ya supuso el enfado manifiesto de Javi Gracia y los rumores sobre una posible marcha del navarro.