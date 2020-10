Fútbol.- Koeman: "No hace falta discutir de Griezmann, el entrenador manda"

11/09/2020 Koeman en un entrenamiento del Barcelona DEPORTES MIGUEL RUIZ / FCB



El técnico pide al galo "máximo rendimiento" le ponga donde le ponga



BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)



El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha respondido a Antoine Griezmann y, pese a dejar claro que no hay caso alguno y que no tiene problema con él, le ha apremiado a dar su "máximo" en toda posición en la que tenga que jugar, aunque no sea de su agrado partir desde la banda derecha como dejó ir en declaraciones tras jugar con Francia como mediapunta.



"No hace falta discutir más de este tema de Griezmann, el entrenador manda y el jugador debe sacar el máximo rendimiento. Si lo hace, no pasa nada y no hay problema", manifestó Koeman en rueda de prensa.



Una sentencia en respuesta a las palabras de Griezmann tras jugar, con Francia, ante Croacia. "Me siento bien, me encuentro bien, porque el seleccionador (Deschamps) sabe dónde ponerme y, por lo tanto, me beneficio de ello, así como de la confianza que me brindan el técnico y mis compañeros", comentó Griezmann.



Una alusión que Koeman rebatió. "Cada uno tiene derecho a decir cosas. Estuve hablando con Antoine ayer por la tarde, no por lo que ha dicho. Hemos hablado de su posición y rendimiento, le he dicho que busco lo mejor para el equipo y pienso que su posición es mejor por banda derecha, pero con libertad para ir a interior. Decido yo, por el bien del equipo, y cada jugador tiene que sacar el máximo rendimiento a jugar partidos. Y nada más", añadió.



Apuntó también, como lo hizo tras el empate contra el Sevilla, que Griezmann debería afinar más su puntería en ciertas ocasiones de gol. "Está haciendo lo máximo que puede hacer, trabajar fuerte y ser muy disciplinado. Falta tener suerte en sus actuaciones ofensivas. Ha tenido algunas jugadas que ha tenido que sacar más rendimiento", argumentó.



"Para mí no es ni un tema. No tengo ningún problema con Antoine. Busco lo mejor para el equipo, mi trabajo es sacar el máximo rendimiento de cada uno. No pongo a un jugador cuando no es su posición. Griezmann sí puede jugar en banda y dentro, y es zurdo. Si él tiene otra posición que le gusta más, pues es así. Pero no podemos jugar con diez jugadores de '10'", sentenció.



Por otro lado, sobre Leo Messi y un posible descanso tras jugar con Argentina y tener que viajar tan lejos, parece que tiene claro que debe estar en el césped. "Creo que sí que puede jugar los cuatro partidos que vienen. Siempre depende del jugador. Leo lleva muchos años jugando un calendario muy apretado. Leo es un jugador que si no juega está más cansado. Es un ganador que quiere estar en los partidos", aportó.



También dio su opinión sobre otros jugador. De Ousmane Dembélé destacó su buen nivel en los entrenamientos, aunque negó que entrenara por voluntad propia esta semana, sino que le tocaba hacerlo. "Los que no han jugado mucho entrenaron jueves y viernes, como Dest, De la Fuente o Aleñá. Los únicos que tuvieron fiesta fue Neto y Piqué, por jugar todos los partidos. Pero de lo que he visto en los entrenamientos de Dembélé, estoy contento", apuntó.



Claro fue también con Frenkie De Jong, compatriota del que espera más pero con el que es paciente y comprensivo. "En el partido contra el Sevilla, Frenkie no estuvo a su altura. Pero es un jugador autocrítico, sabe cuando ha estado bien o por debajo de su nivel. Todo jugador tiene derecho a jugar un mal partido, espero que saque su juego y su ayuda en construir desde atrás. Para mí es la mejor posición para él. Todavía es muy joven, no me preocupa tanto que tenga un mal partido", manifestó.



En cuanto a Ter Stegen, en fase de recuperación, no cree que llegue a tiempo para el Clásico del día 24 de octubre. "Desde el martes, creo, está trabajando en el campo y todo va bien, de momento. No creo que vaya a llegar al Clásico, es demasiado temprano y tampoco hay que poner una fecha. Veremos cuándo estará listo, porque es un gran portero. Pero no hay que coger prisas, estamos muy contentos con Neto", aseguró.



Cuestionado por sus cambios, explicó que pone sus ideas al servicio de los entrenamientos. "Pienso cómo hay que entrenar, y buscar el mejor sistema y ganar partidos. En las cosas de fuera no pongo energía. Estoy muy contento con el trabajo de los jugadores, creo que estamos bien, confiados, hemos cambiado cosas y ganar partidos es nuestra prioridad", destacó.



"Primero hay que destacar la trayectoria del Getafe en los últimos años. Están haciendo cosas muy positivas, es un equipo ganador que ha llegado a Europa y es un mérito muy grande", apuntó sobre el rival de este sábado en LaLiga Santander.



"He visto los partidos contra el Ajax. En Holanda hubo quejas por el juego del Getafe pero yo no soy partidario. Cada entrenador busca la mejor manera de ganar y el árbitro está para marcar la línea. Será un partido complicado donde tendremos que estar muy bien y buscar espacios. Será un partido complicado", auguró sobre el choque en el Coliseum Alfonso Pérez.