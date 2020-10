Fábio Coentrão regresa al fútbol

Imagen de archivo de Fábio Coentrão (i). EFE/ANTONIO COTRIM/Archivo

Lisboa, 16 oct (EFE).- Tras más de un año sin equipo, el exfutbolista del Real Madrid Fábio Coentrão, con dos Ligas de Campeones en su haber, podría regresar a los terrenos de juego este domingo con el equipo en el que empezó la carrera, el Rio Ave, que recibe esta cuarta jornada al Benfica, líder con 9 puntos.

Tras siete temporadas en el club merengue, Coentrão jugó con el Rio Ave la campaña 2018-2019 y desde entonces no encontró equipo que lo contratase, por lo que, tras 15 meses en el dique seco, ha vuelto a fichar por el club de Vila do Conde, con el que podría sumar los primeros minutos esta jornada a sus 32 años.

Otro de los focos de esta cuarta jornada será el clásico entre Sporting y Oporto, el duelo más latino de los últimos años, con los colombianos Luis Díaz y Uribe, el mexicano Corona o el argentino Marchesín (duda hasta última hora) por el Oporto, ante un Sporting donde brillan los españoles Adán y Pedro Porro, el argentino Vietto o el uruguayo Coates.

El partido se disputará el sábado y en los "dragones" el mexicano Jesús "Tecatito" Corona será el referente en la construcción ofensiva, mientras que para los colombianos Díaz y Uribe, que vienen de jugar con su selección, será una buena oportunidad para mostrar su valía.

El Sporting llega al clásico con pleno de victorias (tiene un partido menos aplazado por covid) y con el joven español cedido por el City Pedro Porro adueñado de la banda derecha de los "leones".

Si el uruguayo Coates, que también acaba de disputar los compromisos con su selección, es el capitán, la zaga cuenta desde esta campaña con la experiencia bajo palos del guardameta español Adán, que ya es indiscutible para Rúben Amorim.

La duda para el clásico que se jugará en Alvalade, es si el técnico verdiblanco pondrá de inicio al joven extremo ecuatoriano de 19 años Gonzalo Plata, que acaba de exhibirse y marcar con Ecuador en la victoria frente a Uruguay por 4-2 durante el encuentro disputado en Quito el 13 de octubre.

Otra de las dudas es la del colombiano del Sporting Cristian Borja, que atraviesa un auténtico calvario por la covid, ya que, aunque no tiene síntomas, lleva un mes dando positivo y no puede reintegrarse al trabajo con el resto de la plantilla.

El duelo entre Marítimo y Portimonense con el que arrancará la cuarta jornada tendrá en el punto de mira a tres jugadores de la escuadra insular: el delantero brasileño Rodrigo Pinho, máximo goleador con 4 dianas; el atacante internacional iraní Alí Alipour, que podría debutar en Portugal; y el futbolista más rico del mundo, de bruneano Faiq Bolkiah, que aún no se ha estrenado.

Además, si el Marítimo vence, podría colocarse líder provisional, ya que alcanzaría con 9 puntos al Benfica.

El Tondela contará en sus gradas con la presencia de su presidente, el exfutbolista David Belenguer, que acudirá el sábado a Barcelos para presenciar el comportamiento de sus jugadores en casa del Gil Vicente.

Los de Pako Ayestarán han lucido buen juego, pero han fallado atrás, por lo que aún están en el carro de abajo con un punto.

El duelo entre el Braga y el Nacional también cuenta con importantes nombres propios, como el del goleador colombiano de los de Funchal Brayan Riascos o el español Abel Ruiz, que tras tres encuentros aún no se ha estrenado como goleador y asume la vitola de ser el fichaje más caro de la historia de los bracarenses.

El Nacional es sexto y, a pesar de ser recién ascendido, muestra un fútbol para estar arriba, mientras que el Braga de Carlos Carvalhal se desquitó a la tercera de dos derrotas consecutivas y busca su segunda victoria.

El domingo comienza con un choque en el que el Paços de Ferreira del madridista Martín Calderón recibe al gallito del arranque liguero, el Santa Clara, que es segundo del campeonato con dos victorias y un empate, gracias, en parte, al acierto goleador del brasileño Thiago Santana, que lleva tres dianas, y al quehacer defensivo del venezolano Mikel Villanueva, que se perderá este encuentro ya que no regresó hasta hoy tras los compromisos con la "vinotinto".

El domingo, el Belenenses del colombiano ex del Ajax Mateo Cassierra recibe al Moreirense y el Farense hará lo propio con el Famalicão.

La jornada se cierra con el choque entre el Boavista de Javi García y un Vitória de Guimarães en el que se estrena el técnico João Henriques, tras la marcha del exatlético Tiago Mendes.

Partidos de la 4ª jornada.

. Sábado, 17 de octubre

Gil Vicente - Tondela

Marítimo - Portimonense

Braga - Nacional

Sporting - Oporto

. Domingo, 18 de octubre

Paços - Santa Clara

Belenenses - Moreirense

Farense - Famalicão

Rio Ave - Benfica

. Lunes, 19 de octubre

Boavita - V. Guimarães.

Carlos García