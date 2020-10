España.- Sánchez insta al PP a retomar hoy mismo la renovación del CGPJ a cambio de retirar la reforma

16/10/2020 Rueda de prensa en Bruselas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez EUROPA ESPAÑA POLÍTICA MONCLOA



Elude comentar las advertencia de Bruselas aunque muestra su "respeto absoluto", y defiende la reforma como respuesta al "bloqueo" del PP



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado al PP a llegar este mismo viernes a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), retomando la negociación que en julio estaba cerrada "al 99%", si el partido de Pablo Casado está dispuesto a volver "a la senda del sentido de Estado" y del "sentido común" y abandonar el "bloqueo flagrante".



Así lo ha asegurado en la rueda de prensa que ha ofrecido en Bruselas tras el Consejo de Europeo, en la que ha dado a entender que si el PP acepta volver a sentarse a negociar, decaería la reforma que el PSOE y Unidas Podemos han impulsado en el Congreso, en forma de proposición de ley, para modificar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces.



NO EXCLUIRÁ A PODEMOS



Y aunque se ha mostrado dispuesto a hacer "todas" las concesiones que haga falta para llegar a un acuerdo, ha dejado claro que no va a aceptar la condición que le pide del PP de excluir a Unidas Podemos de la negociación, porque forma parte del Gobierno de coalición, y todos sus miembros tienen la misma legitimidad. "Quien lidera la negociación es el ministro de Justicia, y dentro de mi Gobierno no hay ministros del PSOE y de Unidas Podemos, hay ministros del Gobierno", ha afirmado.



Por otra parte, a pesar de la oferta al PP, Sánchez se ha mantenido firme en su defensa de iniciativa legislativa de PSOE y Unidas Podemos para reformar el CGPJ. Así, ha eludido comentar la advertencia lanzada desde Bruselas, de que van observar "con atención" el desarrollo de esa reforma para que no se comprometa la independencia judicial ni se deje que el CGPJ sea percibido como "vulnerable a la politización".



A este respecto, ha mostrado su "máximo respeto" por el portavoz comunitario de Justicia, Christian Wigand, que hizo estas consideraciones, y ha recordado que fue la propia Comisión Europea la que "hace muy pocas semanas" señaló en un informe la necesidad de renovar el CGPJ. Además, ha asegurado que quien "politiza" el poder judicial es el PP, por tener de "rehén" al órgano de gobierno de los jueces.



Según Sánchez, la reforma impulsada en el marco del poder legislativo por los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición "es una proposición que plantea una salida", es decir, una "ley antibloqueo, ante una posición de obstrucción absoluta que dura dos años" y que podría durar hasta seis --ha advertido--, si el PP mantiene esta postura el resto de legislatura.



RETOMAR LA NEGOCIACIÓN DE JULIO, "CON LAS MISMAS PREMISAS"



"Ahora bien. Como poder Ejecutivo le decimos al PP que estamos abiertos desde el primer minuto, y desde hoy mismo, a sentarnos a negociar bajo las premisas y condiciones acordadas en julio y en agosto inexplicablemente rotas por el PP, para llegar a un acuerdo de renovación del CGPJ cuanto antes", ha apostillado después.



Y al ser preguntado a continuación sobre si retirarán esa iniciativa en el caso de que el PP acepte esta oferta, Sánchez ha afirmado que "por supuesto" el Gobierno "quiere negociar ya" y acordar con el principal partido de la oposición la renovación del CGPJ. "Lo queremos hacer desde hace dos años", ha insistido.



En este sentido, el presidente ha defendido que la situación de "bloqueo" tiene "fácil solución" y pasa, a su juicio, por que "el PP vuelva a la senda de la responsabilidad de Estado" y de "cumplir con sus obligaciones constitucionales", y acepte sentarse a negociar con el Gobierno la renovación del órgano de gobierno de los jueces. "Tan sencillo como eso", ha remarcado.



Sánchez ha recordado asimismo que en estos dos años que lleva en funciones el CGPJ ha habido dos acuerdos que posteriormente se rompieron, antes de llevarse a cabo la renovación. "Uno en 2018 que el PP rompió unilateralmente y el otro, un acuerdo al 99%, al que llegamos en julio y que en agosto se rompió también unilateralmente por el PP", ha lamentado.



"El agosto estaba ya cerrado el acuerdo. Lo único que tenemos que hacer es de una vez por todas resolver esta disyuntiva que no es sostenible en el tiempo", ha reiterado.



DEFIENDE LA REFORMA DE PSOE Y UNIDAS PODEMOS



El jefe del Ejecutivo también ha recordado los llamamientos realizados por el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, a las fuerzas parlamentarias para que se pusieran de acuerdo. En este sentido, ha vuelto a defender la iniciativa legislativa del PSOE y Unidas Podemos para modificar el sistema de elección, y rebajar la mayoría necesaria para que el Parlamento elija a los 12 miembros que le corresponden.



"Entre el bloqueo y la reforma, esos grupos han optado por la reforma. Es el poder legislativo el que tendrá ahora mismo que dar una respuesta y reformar una situación de bloqueo que ha planteado el PP. Y si el PP vuelve a la senda del sentido de Estado, que en realidad es el sentido común, el Gobierno está más que dispuesto a llegar a un acuerdo ya, sin esperar ni un segundo más", ha recalcado. "Ya mañana mismo, no tenemos ningún problema", ha insistido.



En todo caso, ha querido dejar claro que la reforma planteada en el Congreso mantendría la mayoría de los tres quintos --la vigente actualmente-- para la primera votación para elegir a los 12 vocales que le corresponde al Parlamento, y sólo incluye la posibilidad de realizar una segunda votación, que sea válida con mayoría absoluta, a modo de "claúsula antibloqueo".