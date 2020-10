España.- 'Génova' acusa a Sánchez de lanzar una "cortina de humo" con el CGPJ porque ya sabe los requisitos del PP

14/10/2020 El presidente del PP, Pablo Casado, interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, en Madrid, (España), a 14 de octubre de 2020. Esta nueva sesión estará marcada por el debate sobre la gestión de la pandemia originada por la crisis sanitaria del coronavirus y la situación judicial del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por el caso Dina. POLITICA POOL. Bernardo Díaz/El Mundo



Dice que "no habrá novedad ni punto de acuerdo" hasta que Sánchez retire su iniciativa, deje fuera a Podemos y despolitice el proceso



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



La dirección nacional del PP ha recriminado este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que lance una "cortina de humo" para retomar la renovación de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando, según ha recalcado, el Gobierno ya conoce las condiciones de su partido para sentarse a hablar. En este sentido, ha subrayado que "no habrá novedad ni punto de acuerdo" hasta que retire la proposición de ley que han registrado PSOE y Unidas Podemos, despolitice el proceso y deje fuera del mismo a Podemos.



Así lo han asegurado fuentes de la dirección nacional del PP después de que Sánchez haya asegurado en Bruselas, tras la reunión del Consejo Europeo, que está dispuesto a llegar este mismo viernes a un acuerdo con el PP para renovar el CGPJ retomando la negociación que en agosto estaba cerrada "al 99%", si los 'populares' vuelven a la senda del "sentido de Estado" y del "sentido común".



"Sánchez no puede lanzar una cortina de humo por la conmoción que ha surgido en Bruselas sobre este tema después de la acción desplegada por el Partido Popular tras la visita de Pablo Casado", han indicado a Europa Press fuentes de la cúpula del PP, en alusión a la visita que Casado realizó este jueves a la capital belga.



DICE HABRÁ ACUERDO CUANDO ACEPTE SUS CONDICIONES



Tras las declaraciones de Sánchez, fuentes del PP consideran que "no hay novedad" y "no habrá acuerdo hasta que Sánchez cumpla con las condiciones que ya conoce todo el mundo", empezado por retirar la propuesta de reforma legal de elección del Consejo que han registrado en el Congreso PSOE y Unidas Podemos para rebajar la mayoría parlamentaria en la elección de este órgano.



Según los 'populares', esa iniciativa es "contraria a la Constitución y a los Tratados europeos", al tiempo que "va contra la independencia judicial y la separación de poderes".



En segundo lugar, el PP exige que Podemos "no tenga nada ver con este proceso" alegando que se trata de un "partido imputado que arremete contra el Rey y contra el Poder Judicial", han señalado las mismas fuentes a Europa Press.



EL LUNES EL PP PRESENTARÁ SU PROPUESTA PARA DESPOLITIZAR



En tercer lugar, el PP reclama que Sánchez y el PSOE acepten su petición de "despolitización" del proceso de renovación del órgano de gobierno de los jueces que, según ha recordado, el partido lleva planteando varios meses.



En este punto, fuentes 'populares' han avanzando que el lunes el Grupo Popular registrará una iniciativa en ese sentido y espera que ahora los socialistas sí la apoyen después de que hace dos años rechazaran una enmienda en ese sentido en la Cámara Baja que había sido aprobada por mayoría absoluta en el Senado.



Finalmente, el PP ha recalcado que "es falso" que el PP haya bloqueado durante dos años la renovación del CGPJ, ya que, según ha recordado, Pedro Sánchez estuvo en funciones en 2019 y este año la pandemia ha impedido proceder a esa renovación de las instituciones.



Fuentes del PP han subrayado que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, fue miembro de un Consejo General del Poder Judicial que estuvo "más tiempo prorrogado" y que PSOE "bloqueó la renovación del constitucional durante tres años".