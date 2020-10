ENFOQUE: La rápida moda online de China apunta hacia Zara y H&M

IMAGEN ILUSTRATIVA: Un teclado, un carrito de la compra y un teléfono móvil junto al logo de Shein. 13 de octubre de 2020. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Por Sonya Dowsett y Sophie Yu

MADRID/PEKÍN, 16 oct (Reuters) - La tienda de ropa online de Shein es posiblemente la mayor del mundo. Este grupo chino está invadiendo el territorio de rivales más establecidos como Zara y H&M. Según Euromonitor, se ha convertido en la mayor empresa de moda puramente online del mundo en términos de ventas de artículos de marca propia.

Shein, con sede en Nanjing y fundada en 2008, apunta directamente a la Generación Z, la de las redes sociales, tratando de atraer a los compradores más jóvenes a un mercado de moda cadva vez más concurrido mediante "influencers" que exhiben sus productos en redes como Instagram y TikTok.

Ofrece estilos de bajo coste y sube centenares de diseños nuevos a su aplicación todas las semanas. El precio de un vestido puede ser de alrededor de la mitad de uno de Zara, según una reciente encuesta de precios de la Societe Generale.

"Se ahorra dinero, lo cual es importante al comprar ropa porque la moda cambia muy rápidamente", dijo Rebeca Rondón, una estudiante de 23 años de Valencia, España, cuya página de Instagram compara docenas de estilos de Shein y Zara frente a frente.

La pandemia de COVID-19 ha impulsado las ventas online de los minoristas textiles, concediendo a grupos online como Shein, el británico Asos y el alemán Zalando una ventaja sobre Zara (del grupo Inditex) y H&M, que tienen grandes tiendas en el centro de grandes ciudades de todo el mundo.

En septiembre, la aplicación se Shein se descargó 10,3 millones de descargas internacionales a través de las plataformas de Apple y Google, según datos de Sensor Tower.

En comparación, la aplicación para móviles de H&M alcanzó los 2,5 millones de descargas y la de Zara, dos millones.

Hasta la fecha, la app de Shein se ha descargado 229,4 millones de veces, frente a 123,5 millones la de H&M y 90,6 millones la de Zara, según los datos.

En la semana del 27 de septiembre al 3 de octubre, Shein fue la aplicación de compra más descargada a nivel mundial en dispositivos iPhone de Apple, según la plataforma de análisis App Annie. Asimismo, estuvo entre los 10 primeros clasificados en Estados Unidos, Brasil, Australia, Reino Unido y Arabia Saudí.

Shein, que no cotiza en bolsa y que también vende sus productos en Amazon, no anuncia públicamente ventas u otras cifras financieras. La empresa no respondió a correos electrónicos ni a llamadas telefónicas de Reuters.

Cuenta con el respaldo de inversores como IDG Capital y Sequoia Capital China, según datos del mercado de capitales de PitchBook. Los fondos no respondieron a las solicitudes de entrevistas.

Inditex y H&M se negaron a hacer comentarios para esta historia.

($1 = 0,8485 euros)

(Información de Sonya Dowsett en Madrid y Sophie Yu en Pekín; información adicional de Alun John en Hong Kong y Anna Ringstrom en Estocolomo, editado por Pravin Char; traducido por Jose Elías Rodríguez)