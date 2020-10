El olor de Trump, Star Trek y Superman: una semana en la campaña de Estados Unidos

A menos de tres semanas para las elecciones del 3 de noviembre, por la carrera hacia la Casa Blanca se han asomado Superman o el viejo elenco de Star Trek, mientras que el olor de Donald Trump y las noticias de un periódico satírico también se han hecho un hueco en el debate.

Estas son las noticias más curiosas de los últimos días en un Estados Unidos en plena campaña.

- El olor de Trump -

Donald Trump es conocido por lo que dice, pero también hay muchos que se preguntan a qué huele. Y la estrella de la televisión británica Piers Morgan, quien llegó a ser cercano al presidente tras participar en su programa de telerrealidad 'The Celebrity Apprentice' en 2007, desveló la incógnita.

El millonario republicano emite aromas de "un aftershave bastante caro y no demasiado fuerte, con un olor suave y ligero", contó Morgan al ser cuestionado por un periodista de The Guardian.

"Uno puede imaginar que huele como el extravagante dueño de un club nocturno de los 70, pero no", añadió. "Te llega un aroma a laca, porque está permanentemente peinado".

Morgan fue durante un tiempo una de las pocas personas a las que seguía Trump en Twitter, pero dejó de hacerlo después de que el británico escribiera un artículo crítico con él.

- Biden quiere el voto de los 'Trekkies' -

Larga vida y prosperidad: la campaña de Joe Biden organizó esta semana un evento virtual para atraer el voto de los 'Trekkies', los fans de la saga de ciencia ficcion Star Trek.

Estrellas de la serie como Patrick Stewart, Kate Mulgrew y George Takei fueron invitados al evento, organizado por dos antiguos candidatos a las primarias demócratas: Pete Buttigieg y Andrew Yang.

Para mostrar que es un verdadero fan, Buttigieg, antiguo alcalde de la pequeña ciudad de South Bend en Indiana, tuiteó incluso una foto suya de niño con un disfraz de Star Trek.

El equipo de campaña de Joe Biden no desaprovechó entonces para posicionar a su candidato: "El presidente Biden es la elección más lógica, de lejos, y la vicepresidenta Harris irá valientemente allí donde ninguna mujer ha ido antes", escribió en referencia al título de uno de los primeros episodios de la serie ("Where No Man Has Gone Before") y al hecho de que, si la fórmula demócrata resulta elegida, Kamala Harris se convertirá en la primera vicepresidenta de la historia de Estados Unidos.

- ¿Superman? Casi -

Según el New York Times, Donald Trump pretendía llevar una camiseta de Superman bajo la camisa cuando saliera del hospital la semana pasada, tras su infección por coronavirus. ¿El objetivo? Hacer creer que la enfermedad le había dejado débil en los primeros pasos para arrancarse enseguida la camisa y mostrar el célebre logo rojo y amarillo de Superman, subrayando así su bravura.

El republicano habría debatido sobre la idea con algunos de sus consejeros durante sus conversaciones teléfonicas desde la suite presidencial del hospital, también según el mismo periódico.

El presidente, que ha retomado desde su recuperación los mítines electorales, ha dicho sentirse como Superman e incluso estar inmunizado contra el covid-19 por un "resplandor protector".

- Por Babilonia -

Mucha gente ha caído alguna vez en la trampa de compartir, por error, un artículo de un sitio satírico en las redes sociales por ir demasiado rápido. Y Donald Trump no ha sido menos.

El presidente tuiteó una noticia de la página satírica Babylon Bee, que afirmaba que el fallo reportado por Twitter en la tarde del jueves tenía como objetivo impedir la difusión de informaciones contrarias a Joe Biden.

"Guau, eso jamás se ha hecho en la historia!", exclamó Donald Trump, quien cuenta con 87 millones de seguidores en la red social convirtiéndose después en objeto de sátira.

- Halloween en la Casa Blanca -

Las máscaras son normalmente parte de los disfraces de Halloween cualquier año, pero también las aglomeraciones, visitar a los vecinos y compartir los caramelos, costumbres algunas difíciles de mantener en plena pandemia.

La Casa Blanca aseguró, sin embargo, que sus festividades anuales continúan "a todo vapor" el 31 de octubre con algunas modificaciones por el covid, según CNN.

El evento suele llevar anualmente a docenas de familias, normalmente de empleados, militares o alumnos de escuelas locales, a la Casa Blanca para compartir actividades con el presidente y la primera dama.

bgs/ft/leo/seb/rs/rsr