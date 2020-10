El Ministerio de Medioambiente ya no molesta al empresariado, dice Bolsonaro

En la imagen, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro. EFE/Antonio Lacerda/Archivo

Sao Paulo, 16 oct (EFE).- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, animó este viernes al empresariado a invertir en el país y les garantizó que el "Ministerio de Medioambiente ya no dificulta más sus vidas, todo lo contrario, ayuda y mucho", en medio de las críticas en el exterior por su laxa política ambiental.

"Recuerden como hace algún tiempo" los organismos estatales de fiscalización ambiental "os trataban y como es el tratamiento hoy en día. Nosotros no creamos dificultades para vender facilidades", afirmó el mandatario en la ceremonia de inauguración de una planta de biogás en el interior del estado de Sao Paulo.

El jefe de Estado realizó así una defensa a ultranza de su ministro de Medioambiente, Ricardo Salles, fuertemente cuestionado por oenegés que le acusan de "desmontar" las entidades del Gobierno que fiscalizan posibles delitos en los ecosistemas brasileños.

Bolsonaro volvió a hacer alusión a la reunión del G20 de Osaka (Japón) de 2019, cuando rechazó la propuesta "del presidente de un gran país de Europa, que casi siempre está a la vanguardia" en las críticas a Brasil, en alusión al mandatario francés, Emmanuel Macron, de aumentar el número de reservas indígenas en el país.

"Él quería que ampliáramos del 12 % hasta el 20 % la cantidad de área demarcada como tierra indígena en mi país. Ninguna tierra indígena fue demarcada hasta el momento", dijo con orgullo.

También volvió a defender un polémico proyecto de ley presentado al Congreso por su Gobierno que, según él, permitirá que el indígena "pueda, si esa es su voluntad, explotar su territorio de la manera en que le sea útil".

En este sentido, aseguró a los empresarios presentes en el acto que "hoy en día cuentan con un socio de peso como es el jefe del Poder Ejecutivo", en referencia a su persona, para llevar a cabo sus proyectos.

"Tenemos lo que otros no tienen, además de un pueblo maravilloso, tenemos biodiversidad, tierras cultivables, recursos minerales, áreas maravillosas para el turismo... Tenemos todo para ser una gran nación y tengo certeza de que con el apoyo de ustedes lograremos ese objetivo", completó.

Desde que Bolsonaro, capitán de la reserva del Ejército, asumió el poder en 2019, la deforestación y los incendios se han disparado en la Amazonía, el mayor bosque tropical del planeta que abarca alrededor de un 60 % del territorio brasileño.

El año pasado, la deforestación en la Amazonía brasileña saltó un 85 % y los incendios un 30 % respecto al año anterior.

Entre enero y septiembre de este año, el número de incendios en el bioma fue de 76.030, la cifra más alta desde 2010, según datos oficiales, si bien las alertas de deforestación bajaron un 10,25 % frente a los primeros nueve meses de 2019.

Diversas organizaciones han atribuido esa devastación en la Amazonía brasileña al discurso antiecologista de Bolsonaro, quien defiende la explotación de los recursos naturales de la región y llegó a responsabilizar de los incendios al modo de vida de los indígenas.

La cuestionada política ambiental del Gobierno Bolsonaro ha encendido las alarmas de algunos gobiernos europeos y puesto en riesgo la ratificación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur, bloque que integra Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y la Unión Europea.