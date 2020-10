El jazz ayuda a los que alivian la crisis de la covid-19

Fotografía cedida por Pinzur Communications donde aparece la saxofonista y compositora Grace Kelly, con 13 álbumes aclamados y ganadora de varios premios, quien ofrecerá su recital en el festival "Jazz Aid from The Banyan Bowl" el próximo 27 de febrero 2021 en Pincrest, al sur de Miami, Florida (EE.UU.). EFE/Taso Papadakis/Pinzur Communications

Miami, 16 oct (EFE).- Reconocidos cantantes y músicos de Estados Unidos, como Dee Bridgewater, Jon Secada o Manhattan Transfer, ponen su talento al servicio del jazz y también de la organización filantrópica World Central Kitchen, del chef español José Andrés, en una serie de conciertos que arrancan este sábado en Miami.

"¡El hambre se combate con la ayuda de todos! La empatía será parte de nuestro futuro, si cabe con más presencia a través de una canción o un plato de comida", dijo a Efe José Andrés sobre "Jazz Aid from The Banyan Bowl".

La serie de jazz "The Banyan Bowl", que cumple once ediciones en Pinecrest, al sur de Miami, ha cambiado en 2020 su formato a causa de la pandemia y además se ha hecho benéfica.

Los ocho conciertos que se realizarán en un auditorio sin publico en Pinecrest (sur de Miami) dos sábados de cada mes, desde octubre hasta abril de 2021, se transmitirán en vivo a quienes compren las entradas para que puedan presenciarlos desde sus casas.

El 50 % de la recaudación irá a World Central Kitchen, una organización no gubernamental fundada en 2010 dedicada a proporcionar comidas a raíz de desastres naturales o situaciones de emergencia como la pandemia de la covid-19.

La legendaria cantante Dee Bridgewater, una de las artistas participantes, considera "admirable" el trabajo de José Andrés y los otros chefs y voluntarios de su organización, según dijo en unas declaraciones a Efe.

"Su trabajo en todo el mundo es impresionante, pero que como inmigrante cuide tanto a los vulnerables y a los trabajadores de este país es motivador", manifestó la artista ganadora de tres premios Grammy y reconocimientos como Caballero de la Orden Nacional del Mérito y Oficial de la Orden de las Artes y las Letras".

UN CARTEL CON MUCHO SWING

Bridgewater es parte de un cartel que incluye nombres como los del cantante Kurt Elling, la orquesta de Glenn Miller, el trombonista Wycliffe Gordon, la saxofonista y compositora Grace Kelly, el pianista Joey Alexander y la banda The Manhattan Transfer.

El cantante cubano Jon Secada, encargado del recital inaugural este 17 de octubre, subraya que la oportunidad de ayudar con su voz a los afectados por la pandemia del coronavirus es "un gran privilegio".

"Para nadie es secreto que la covid-19 ha golpeado duramente al sur de Florida", expresó.

Según los organizadores, con esta iniciativa se busca "rescatar la temporada de jazz del Banyan Bowl y contribuir a paliar los efectos devastadores de la crisis económica desatada por la pandemia".

Para Bridgewater, también es una forma de ayudar a los músicos, "que son una comunidad devastada financieramente por la covid. Ellos y los que trabajan en los sectores conectados con las artes dependemos de las presentaciones en vivo para una gran parte de nuestros ingresos".

Al igual que el resto de los artistas que participarán en el Jazz Aid, la cantante está organizando su presentación, fijada para el 14 de noviembre, a través de internet.

"Mi presentación será de 75 minutos, con un breve intermedio", detalló Bridgewater, que dijo que lo único "seguro" por ahora es que que piensa cantar español una versión "muy sensual" del bolero "Bésame mucho".

LA SERIE MUNDIAL DE JAZZ

La artista piensa cantar acompañada de tres artistas de la Universidad de Miami. Se trata de Shelton "Shelly" Berg, decano de la Escuela de Música Frost, Charles "Chuck" Bergeron, bajista y director del programa de pedagogía de jazz y el baterista de jazz Michael Piolet.

Los organizadores señalaron que el precio por tener acceso a la transmisión de cada uno de los conciertos es de 15 dólares estadounidenses y también existe la posibilidad de comprar las ocho presentaciones por 100 dólares.

No habrá restricciones geográficas, por lo que "podrán ser vistos por fanáticos del jazz en todo el mundo", pero los organizadores han alertado que "sólo se podrán ver durante la transmisión", que comenzará a las 20.00 horas del sábado (00.00 GMT del domingo).

El 50 % de los ingresos se destinará a la World Central Kitchen, que los dedicará a dar de comer a las víctimas de la inseguridad alimentaria causada por la pandemia y a los trabajadores de primera línea a través de la iniciativa Chefs for America.

Hasta la fecha esos cocineros han proporcionado más de 300 comidas en 40 ciudades de Estados Unidos.

Alicia Civita