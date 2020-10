El inglés Tyrrell Hatton es el primer líder del CJ Cup @ Shadow Creek

En la imagen, el golfista inglés, Tyrrell Hatton. EFE/EPA/JUSTIN LANE/Archivo

Las Vegas (EE.UU.), 15 oct (EFE).- El golfista inglés Tyrrell Hatton firmó este jueves una tarjeta de 65 golpes (-7) y se convirtió en el primer líder del torneo CJ Cup @ Shadow Creek del PGA Tour tras la jornada inaugural.

Los estadounidenses Russell Hentley y Xander Schauffele compartieron el segundo lugar después de hacer un registro de 66 impactos (-6) cada uno.

El español Jon Rahm compartió el cuarto puesto con el estadounidense Tyler Duncan al acabar el recorrido con una tarjeta de 67 golpes (-5).

Hatton cometió 2 bogeys en la primera mitad del recorrido y no tuvo buen control en los golpes de putt dentro del green, pero en la segunda su juego fue magistral, con 1 águila en el hoyo 12, y 4 birdies que sumó a los conseguidos en los hoyos 1, 4 y 8.

Russell, de 31 años, estuvo perfecto, con 5 birdies hasta el hoyo 13 cuando cometió 1 bogey, pero en el último se recuperó tras hacer 1 águila.

Rahm, de 25 años y quien no competía desde el pasado Abierto de Estados Unidos cuando acabó en el vigésimo tercer puesto, no mostró la falta de acción y estuvo seguro tanto en los golpes largos como desde el green.

Al final acabó el recorrido con 7 birdies, incluidos 4 en la primera ronda, y 2 bogeys que repartió en los hoyos 8 y 16.

El mexicano Abrahm Ancer mantuvo su buen momento y entregó tarjeta de 69 golpes (-3), que lo dejaron en el noveno puesto junto con otros 4 jugadores.

Ancer, de 29 años, logró 6 birdies, incluidos 3 consecutivos en los últimos hoyos del recorrido, además de hacer también bogeys.

El colombiano Sebastián Muñoz y el español Sergio García entregaron sendas tarjetas de 71 golpes (-1) que los dejó colocados en el puesto 22, compartido con otros 8 golfistas.

El chileno Joaquín Niemann y el mexicano Carlos Ortiz entregaron sendas tarjetas de 72 golpes (par) y acabaron en el puesto 32.